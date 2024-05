Daniel Vargas reveló la peligrosa razón por la que no llegó a la cima del monte Everest

Daniel Vargas pasará la noche en un hospital mientras se estabiliza.

Daniel Vargas abrió su corazón para contarles a sus seguidores cuál fue la verdadera razón por la cual desistió subir a la cima del monte Everest.

Esta mañana el atleta salió rumbo al primer campamento; sin embargo, contó que se sentía muy mal, ya que desde hace días tenía una infección viral.

En varias historias de Instagram, Dani mostró cómo varias unidades de emergencia lo trasladaron al hospital de Katmandú (Nepal), ya que su salud estaba en peligro.

“Desde el 13 de mayo me empezó la infección, pasé temblando, no podía ni siquiera hablar. Así pasé varios días, cuando llegó el 16 me sentí mejor. El ataque a la cumbre iniciaba el 8 de mayo, pero todo se fue alargando, y eso no es culpa de nadie, si no es por las condiciones del clima”, detalló.

Vargas contó que debido a la espera de los días, y a la altura que estaba, el cuerpo se debilita, y él estaba muy deshidratado. De hecho, comentó que no estaba comiendo bien y que se le hacía difícil oler y ver los alimentos, especialmente los carbohidratos.

“Cuando llegué al campamento uno, empecé la lucha entre la inteligencia y el ego. Pensaba que si iba a llegar al campamento dos me iban a dar oxígeno, me iba a sentir mejor, pero me puse a pensar que si necesitaba rescate en el campamento tres o cuatro, sería más complicado todo”, comentó.

Uno de los médicos de altura le diagnosticó a Daniel edema cerebral leve mediante una prueba. Él contó que le pusieron dexametasona (para aliviar la inflamación), también contó que la decisión de no continuar más fue muy emotiva, al punto que lloraba como un bebé, ya que ese era su gran sueño.

Daniel Vargas fue rescatado en helicóptero de campamento uno.

“Una de las personas que iba conmigo se me quedaba viendo porque estaba empapado en sudor. Cuando tomé la decisión de devolverme, él me ayudó con mi maletín. Creo que tomé la decisión en el punto exacto, si hubiera continuado hubiera sido catastrófico. Cuando empezamos a bajar del campamento base, me empecé a sentir mejor, el cuerpo se estabiliza”, detalló.

Dani también contó que estar en el campamento base fue una autotortura, ya que no podía hacer nada, solo estar ahí.

“No podía ver series, o escuchar música porque se me acaba el Internet, solo podía escribir o leer”, comentó.

El guapo chef dijo que no perdía la esperanza de retomar su sueño, pero que en este momento se iba a centrar en recuperarse y volver a estar con su familia.

“Estoy muy agradecido por todos los mensajes de apoyo que me han dejado, ahorita no voy a pensar en eso, solo en recuperarme”, detalló.

Daniel Vargas desiste de conquistar el Everest

Vargas esta noche la va a pasar en el hospital, mientras se recupera. El chef contó que en el hospi lo están chineando y que la comida y la bañada que se pudo dar, le supieron a gloria.