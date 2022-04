Chef Daniel Vargas guarda silencio ante rumores de amorío con Shirley Álvarez

Daniel Vargas ganó popularidad tras ganar el concurso Dancing with the stars de Teletica en el 2016. Instagram

El aparente amorío entre el chef Daniel Vargas y la presentadora Shirley Álvarez ha dejado a muchos con la boca abierta, sin embargo, para otros no ha sido tan sorpresivo, pues ya los habían visto muy juntitos en varios eventos faranduleros.

Según nos enteramos, ambos empezaron a salir desde inicios de este año, pero al principio fueron muy discretos con la relación debido a que la conductora de Dancing with the stars aún no se ha divorciado del empresario Alex Cuadra, del que se separó hace unos meses.

Además, porque el musculoso tenía poco tiempo de haber terminado su relación con la diseñadora de interiores Viviana García, con la que jaló por un año y cuya ruptura dicen no fue muy sana.

Muestra de que lo de los dos famositicos trae cola es que en el concierto de Christian Nodal en San Carlos, el 19 de febrero, empezaron a mostrarse más cariñositos fuera de su núcleo de amigos, quienes sí estaban enterados que andaban ligando.

Shirley Álvarez y el chef Daniel Vargas fueron captados muy juntitos. Facebook

Una fuente allegada al instructor de ejercicios nos contó que esa noche los dos estaban muy felices y él siempre estuvo muy al pendiente de que ella se sintiera cómoda, como todo un caballero.

Otro evento en el que estuvieron bailando y cantando muy juntitos fue en el festival Sabores Bavaria, que se realizó el 6 de marzo en Campo Lago, en Belén de Heredia.

Ese día también estuvieron compartiendo con la hermana de Shirley, la periodista deportiva Natalia Álvarez, y con un amigo de ambas.

Este domingo trascendieron un par de fotos en redes sociales en las que ambos salen en un parqueo muy pegaditos, como cuando una parejilla se está dando unos besos.

Shirley Álvarez está separada una vez más de su esposo Alexánder Cuadra, pero dicen que esta vez si es definitivo. Instagram

Como en La Teja no nos andamos por las ramas, intentamos conversar con ambos, pero no hubo respuesta.

El chef prefirió ignorar nuestras llamadas y guarda silencio antes los mensajes que le enviamos preguntándole si andan o no. Nos dejó en visto y no respondió a nuestras preguntas.

A Shirley, por su parte, la intentamos contactar, pero se fue de viaje con su hija Jimena a México. Tampoco contestó nuestro mensaje.



— Daniel tiene 34 años y Shirley tiene 42 años

¿Estaban peleando?

La página de espectáculos en Facebook “La Esquina 506″ fue la que difundió las imágenes de ambos en el parqueo y para algunos usuarios más que enamorados, parecen una pareja que estaba discutiendo.

En una de las fotos se nota a Shirley algo preocupado o disgustada y a su nuevo supuesto galán intentando explicarle algo.

¿Será que más bien la relación entre ambos no anda muy bien y por eso el expanelista de Conexión fútbol prefirió no hablar de dichas fotos?

Shirley anda de viaje con su hija Jimena, de 18 años, pero al parecer, antes de partir decidió pasar un rato en compañía del chef Vargas. Instagram

Ambos se conocieron en la tercera temporada de Dancing with the stars, en el 2016, la que, por cierto, él ganó.

En ese momento la presentadora estaba muy feliz con su matrimonio (se casó en el 2004) y el chef también con su ahora exesposa Vielka Porras, con quien tiene una hija llamada Camila, de 7 años.

Según el registro del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Daniel se divorció en julio del 2020 y Shirley aún aparece como casada, pero se rumora que no será así por mucho tiempo, porque está en proceso de divorcio.

Habrá que esperar a que pasen estos días santos para ver si ambos terminan confirmando los rumores de que andan juntos.

