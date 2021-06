“Yo no llegué a debutar en primera, pero sí entrené con ellos, de ahí conocí a Alonso Solís, fue en un entrenamiento que me jodí la mano (ruptura de ligamento y fisura en el dedo gordo) y me tuvieron que operar. La portería me gustaba muchísimo, y se vino la oportunidad de irme a estudiar afuera y yo sabía que si me quedaba aquí iba a seguir jugando y no era bueno para mí”, contó.