Chef Doris Goldgewicht dice sentirse como una rana, ¿por qué?

Doris Goldgewicht es una amante de la buena comida y creadora de los buenos platillos, quien ahora afirmó sentirse como una ranita.

Doris Goldgewicht, chef profesional, tiene 70 años y confirma que la vejez no es una enfermedad, al contrario, dice que es la etapa más linda de la vida. (Cortesía)

La experta cocinera se refiere a que aprovechó sus clases de aquapilates para hacer un ejercicio llamado “rana”, donde se ejercitan los glúteos, los abdominales y la espalda, ya que el ejercicio consiste en contraer y estirar las piernas, dentro del agua.

LEA MÁS: ¡Qué carga! Así se mueve doña Doris Goldgewicht a sus 71 años en su lucha contra extraño cáncer

La carismática chef compartió la experiencia en sus historias de Instagram y aclaró que el ejercicio tiene un alto grado de dificultad; sin embargo, a la exparticipante de “Dancing with the stars”, no hay nada que la detenga pues se mantiene fisicamente activa.