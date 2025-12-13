Farándula

Chef Doris Goldgewicht enfrenta un duro momento

Desde La Teja le enviamos a doña Doris y toda su familia nuestra solidaridad

Por Manuel Herrera

La reconocida y querida chef Doris Goldgewicht atraviesa un duro momento personal este sábado 13 de diciembre, luego de confirmar el fallecimiento de una de sus hermanas.

Sin entrar en mayores detalles, la empresaria dio a conocer la sensible noticia por medio de sus redes sociales, donde expresó su dolor con un mensaje cargado de amor.

Doris Goldgewicht habló con La Teja sobre cómo ha sobrellevado su vida desde que fue diagnosticada con un incurable y extraño cáncer.
Doris Goldgewicht es muy querida por el público costarricense. Fotografía: Archivo LT. (Facebook/Facebook)

Brillará por siempre en nuestros corazones”, publicó Doris en una de sus historias de Instagram, junto a una fotografía de su hermana.

Había atravesado complicaciones de salud

La imagen que compartió la exparticipante de Dancing with the Stars corresponde a su hermana, quien, según contó Doris hace algunos días en el programa Buen día, de canal 7, se encontraba bastante delicada de salud.

Doris Goldgewicht
Doris Goldgewicht comunicó así el momento de dolor que atraviesa ella y su familia. Fotografía: Instagram Doris Goldgewicht. (Instagram/Instagram)

Goldgewicht participa ocasionalmente como invitada en la sección de cocina del espacio matutino de Teletica, donde había mencionado la situación que atravesaba su familia.

17/10/2024, San José, Guadalupe, Tienda Ekono, presentación de la temporada navideña y de fin de año de la tienda, con precios super bajos.
Doris Goldgewicht pasa un difícil momento. (Jose Cordero)

Desde La Teja, le enviamos a doña Doris Goldgewicht y a toda su familia un abrazo solidario y nuestras más sinceras condolencias en este momento de dolor.

Doris Goldgewichtchefs costarricensesTeleticacanal 7
Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

