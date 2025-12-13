Chef Doris Goldgewicht enfrenta un duro momento

La reconocida y querida chef Doris Goldgewicht atraviesa un duro momento personal este sábado 13 de diciembre, luego de confirmar el fallecimiento de una de sus hermanas.

Sin entrar en mayores detalles, la empresaria dio a conocer la sensible noticia por medio de sus redes sociales, donde expresó su dolor con un mensaje cargado de amor.

Doris Goldgewicht es muy querida por el público costarricense. Fotografía: Archivo LT. (Facebook/Facebook)

“Brillará por siempre en nuestros corazones”, publicó Doris en una de sus historias de Instagram, junto a una fotografía de su hermana.

Había atravesado complicaciones de salud

La imagen que compartió la exparticipante de Dancing with the Stars corresponde a su hermana, quien, según contó Doris hace algunos días en el programa Buen día, de canal 7, se encontraba bastante delicada de salud.

Doris Goldgewicht comunicó así el momento de dolor que atraviesa ella y su familia. Fotografía: Instagram Doris Goldgewicht. (Instagram/Instagram)

Goldgewicht participa ocasionalmente como invitada en la sección de cocina del espacio matutino de Teletica, donde había mencionado la situación que atravesaba su familia.

Doris Goldgewicht pasa un difícil momento. (Jose Cordero)

Desde La Teja, le enviamos a doña Doris Goldgewicht y a toda su familia un abrazo solidario y nuestras más sinceras condolencias en este momento de dolor.