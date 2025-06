Doris Goldgewicht preguntó a la Inteligencia Artificial cuánto tiempo de vida le queda y esto le respondió

Doris Goldgewicht es una de las chefs más reconocidas del país. Fotografía: Facebook Doris Goldgewicht. (Facebook/Facebook)

Doris Goldgewicht se atrevió a hacer algo que, posiblemente, muy pocos harían: preguntarle a la Inteligencia Artificial (IA) cuántos años de vida le quedan.

La reconocida chef confesó a La Teja que hace unos meses cuestionó sobre su expectativa de vida a esa herramienta tecnológica y el resultado la dejó bastante feliz.

Goldgewicht lucha desde hace dos años con un diagnóstico de una mielofibrosis, un tipo de cáncer bastante extraño y poco común en la médula ósea que es incurable.

“Yo le pregunté (a la IA). Le dije: ‘Tengo esta enfermedad y estoy tomando esta pastilla, ¿cómo cuánto de vida tengo?’”, reveló Doris durante una entrevista con este medio.

La chef, quien ha salido en programas de Repretel y Teletica, contó que, con pena, la IA le dijo que le quedaban cinco años de vida, pero ella está muy complacida con ese tiempo.

Doris Goldgewicht anda recorriendo el mundo con sus ahorros, como parte de las decisiones que tomó tras recibir el diagnóstico de cáncer. Fotografía: Facebook Doris Goldgewicht. (Cortesía/Cortesía)

“Me puso: ¡Ay, siento mucho que usted esté padeciendo de eso! Y bueno, más o menos la expectativa de vida es de unos cinco años y yo dije: ‘Pues bueno, ¡a correr!’”, contó con algunas risas la empresaria, quien cumplirá 74 años el próximo 1° de agosto.

Doris dijo que asumió con mucho agrado la respuesta porque, primero, no le teme a la muerte y, segundo, porque ella no quiere vivir más de 80 años.

“Si usted le preguntara a cualquier amigo mío hasta cuántos años quiero vivir yo, le van a decir que Doris nunca ha querido pasar de los 80. Nunca he querido pasar de los 80 así que casi casi lo logro”, mencionó al calcular que, según la IA, vivirá hasta los 78 años.

En la entrevista con este medio, Doris también habló de su relación con la muerte.

“Vieras que a mí nunca me ha dado miedo morirme. ¿Sabés qué me da miedo? Estar enferma en una cama, a eso sí le tengo miedo, pero el miedo a la muerte no. Sé que arriba me están esperando, fijáte. Para nada es algo que me atormenta”, mencionó.

Asimismo, contó que trata su enfermedad con un novedoso tratamiento molecular que es muy costoso y que lo lleva en la medicina privada con un seguro médico que pagó en el INS durante años.

“Tengo un seguro médico con el INS y gracias a eso es que lo tengo. Sí, es medicina privada. No quise molestar a la Caja (Costarricense de Seguro Social) porque teniendo el INS no quise quitarle a alguien lo que yo podía conseguir con mi seguro. Es una medicina muy cara, pero me está dando la calidad de vida”, explicó.

Aclaró que la medicina, una terapia molecular en pastilla, no la cura porque su enfermedad es incurable, pero que sí le da más calidad de vida y detiene el avance del cáncer que tiene, el cual impide el paso a su organismo de los glóbulos rojos y blancos.

Goldgewicht aprovechó nuestro espacio para agradecerle a la gente el cariño que le han dado siempre, pero en especial en estos años desde que fue diagnosticada con cáncer.

Doris Goldgewicht participó en el 2014 en Dancing with the Stars. Fotografía: Graciela Solis. (Graciela Solis)

“¡Vieras cómo me han bendecido (el público)! Además me mandan recetas de que tome esto, lo otro; de que vaya por aquí, con este médico, de que tome agua de no sé qué… Ha sido muy bonito, pero yo les he hecho ver también que de verdad estoy bien ahora, de verdad que sí”, aseguró.

