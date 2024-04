Chef Sophia Rodríguez cambia de look para verse más joven y elegante

Sophia Rodríguez renovó su imagen a ocho meses de convertirse en mamá de Juliana. (Instagram)

Para verse más fresca y elegante, la chef Sophia Rodríguez cambió de look este viernes y ya mostró los resultados en sus redes.

Sophi anunció en sus historias de Instagram que se haría un cambio y horas después compartió cómo quedó.

La empresaria está feliz con cómo se ve, tanto que hizo algo que, desde que es mamá, no hacía: publicar fotos de ella sola y no con su hija Juliana, de 8 meses de nacida.

“Siento que hace 100 años no publico un selfie mío por aquí, porque una bebé me acaparó mi feed, pero hoy (este viernes) se vale porque me cambiaron el look para verme más fresca y sofisticada, con nuevo corte y nuevo tono de cabello”, dijo Sophi, quien ahora está más rubia que antes.

Sophia Rodríguez mostró los resultados de su nuevo look. (Instagram)

Ella está segura de que el cambio, hecho por su estilista de toda la vida, tiene buenos resultados, pero le preguntó a la gente si de verdad logró el cometido.

Tras presentar su nueva imagen en Instagram, Sophia comenzó a recibir muchos comentarios con piropos por su nuevo look.

Entre quienes le escribieron a la macha estuvo Lussania Víquez, quien opinó que Sophi se veía espectacular.