Chef Sophia Rodríguez prepara fiestón para celebrar primer año de su hija

Sophia Rodríguez se convirtió en mamá el 1 de agosto del 2023. (Instagram)

Como un “magno evento” calificó la chef Sophia Rodríguez el fiestón que le prepara a su hija Juliana por su primer añito de vida.

La pequeñita completará su primera vuelta al Sol el 1° de agosto y a casi cuatro meses del gran día, Sophia Rodríguez reveló los primeros detalles de la pachanga.

LEA MÁS: A la hija de la chef Sophia Rodríguez ya le encontraron novio

Según la presentadora de televisión, la actividad será una comilona, pues habrá comida por todo lado y de todo tipo, ya que esa será la temática del festejo.

Así lo contó Sophi el lunes por la noche en sus redes sociales tras varias preguntas que le hizo la gente y justificó la temática en el gusto por comer de Juliana Zoch Rodríguez.

“La fiesta del primer añito se suele hacer de lo que al bebé más le gusta y es un gusto muy auténtico porque no saben nada de películas o personajes animados. Dicho esto, díganme ustedes, ¿qué es lo que a Juli más le gusta en el mundo?”, afirmó la chef junto con un video de Juliana come que come.

Así será la fiesta del primer año de la hija de Sophia Rodríguez

LEA MÁS: Chef Sophia Rodríguez dejó impresionada a mucha gente por estas fotos

En otra historia, la empresaria gastronómica confirmó la comida como inspiración de la fiesta y habló de lo que está pensando hacer.

“Decidí que va a ser de comida: vegetales, frutas, todo tipo de comidas… Quiero que eso haya por todo lado y que los invitados tengan que ir disfrazados de una comida o un ingrediente o algo alimenticio. ¡Se imaginan qué vacilón! Y es que dicen que la fiesta del primer año es de la mamá y, ¿qué le gusta a la mamá?, la comida o algo de chef”, explicó Sophi.

La guapa presentadora de ¡Qué buena tarde! dijo que en los próximos días se reunirá con una experta para que le ayude a aterrizar la idea que tiene.

Sophia Rodríguez pocos días despúes de haber dado a luz. (Instagram)

LEA MÁS: Concierto de Luis Miguel: Chef Sophia Rodríguez está bravísima y esto reclamó a la producción

“Tenemos cuatro meses para planear este magno evento”, agregó.