Chef Sophia Rodríguez celebra no tener que medicarse para combatir temible enfermedad

La suegra de la chef Sophia Rodríguez, falleció el pasado 14 de agosto. Instagram

La chef Sophia Rodríguez fue diagnosticada con un tumor cerebral en noviembre de 2016 y ese año la operaron exitosamente en el hospital Calderón Guardia; sin embargo, desde ese momento, los dolores de cabeza y la medicación diaria se hicieron parte de su vida.

Este jueves la también presentadora de ¡Qué buena tarde!, vivió un momento muy significativo con su salud que no pudo evitar contarlo a sus seguidores en Instagram.

Desde que dio a luz a su hija, Juliana, ella ha estado haciendo ejercicio y parte de su rutina es salir a correr por los alrededores de su casa.

En el 2016 la operaron de un tumor cerebral y desde entonces tiene que tomar pastillas diariamente.

La experta en cocina contó que esta vez por primera vez logró correr de manera intensa por 45 minutos “totalmente libre de dolor de cabeza” y que lo más bonito es que lo hizo libre de “medicamentos neurológicos”.

Según contó, tiene días de no tomar medicamentos y eso la hace muy feliz porque a pesar de ello no ha sentido dolor.

“Se me va a salir el corazón, pero de alegría. Ahora si no me detienen. Dios es siempre fiel”, escribió junto a una foto donde se ve corriendo.

LEA MÁS: Chef Sophia Rodríguez recordó un difícil momento de su vida

Va por su suegra

Sophia explicó que este gran logro de salud también la tiene feliz porque eso significa que podrá honrar a su suegra en una carrera que espera participar en setiembre.

La mamá de su esposo falleció el pasado 14 de agosto y, según contó, hace diez años la habían operado del corazón para corregirle una malformación y eso la llevó a crear, junto a varias personas, la Asociación Costarricense para Cardiópatas.

La suegra de la chef Sophia murió de un tumor cerebral, según ella misma lo publicó. (Instagram)

Todos los sábados su suegra acostumbraba a ir al CENARE para hacer su terapia y poco a poco le fue gustando correr y en una ocasión logró completar una carrera de 5 kilómetros.

“Me dolió mucho no poder acompañarla las últimas veces por mi padecimiento, por eso estar recuperada me tiene doblemente ilusionada. Para setiembre la asociación está organizando una carrera y se la dedicarán. Ahí me verán corriendo la mayor cantidad de kilómetros que pueda”, contó.

“La Nonna”, como le decían de cariño a su suegra, murió precisamente de un tumor cerebral, algo que jamás la chef llegó a pensar que tendría en común con ella.