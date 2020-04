View this post on Instagram

Hoy no había nadie más que nosotros. Silencio, mucho gris y un cielo oscuro. La casa como que hace juego con lo que ocurre afuera en el mundo. Pero ya verán qué diferente será todo dentro de 1 año. Esta casa estará llena de familia, de abrazos, de salud, de colores, de luz, de comida, de huevos de pascua y de oraciones de agradecimiento. Porque estamos llenos de esperanza y porque Dios lo permitirá a través de nuestra fe. Porque hoy celebramos su vida y Él es más grande que cualquier problema 🙏😊 Felices Pascuas para todos 💙