Chef Sophia Rodríguez no aguantó nada y respondió con todo a mujer que le dijo una gran grosería

Sophia Rodríguez es una de las empresarias gastronómicas más conocidas del país. Fotografía: Archivo LT.

Sophia Rodríguez no aguantó nada, ni se anduvo por las ramas al responderle a una mujer que la criticó de forma muy grosera por su gran empeño para sacar adelante los tres negocios de gastronomía que tiene.

La chef no expuso a la persona que la criticó, pero sí el comentario que le dirigió, unas palabras que no cayeron nada bien a Sophi y ante las que no se quedó callada este miércoles.

“Muy bonito su local, pero usted va a terminar siendo esclava de su propio negocio”, fue lo que, según la empresaria, le escribió la mujer, a quien ella solo identificó como señora a la hora de responderle.

Sophia Rodríguez habla de las críticas que ha recibido en los últimos días

“A la señora que me sentenció: lamento decirle que la voy a desilusionar. Ni yo, ni mi familia, ni ningún miembro del equipo será esclavo de nada. Porque todo arranque es difícil, pero Dios nos permitirá ver crecer tanto este proyecto que será siempre para prosperidad, autorrealización y estabilidad de todas las personas y familias que lo conforman”, contestó Sophia al ingrato comentario.

La mujer que criticó a la presentadora de canal 7 aludió, directamente, al nuevo negocio que la chef abrió hace pocos días en Escazú: una sucursal más de su panadería Juliana amor y pan.

Sophi reconoció este miércoles que la apertura del local la ha tenido muy estresada porque las ventas sobrepasaron las expectativas que tenían, vaciando las vitrinas de los productos muy rápido y obligando a redoblar las producciones.

En medio de ese trajín, Sophi ha recibido mensajes muy contrastantes, como el de la señora que la sentenció y otros mucho más alentadores y de motivación, algo de lo que se refirió este 2 de abril.

Sophia Rodríguez y su esposo Ricardo Zoch siguen creciendo como empresarios. Fotografía: Instagram Sophia Rodríguez. (Instagram)

Según la empresaria gastronómica, el mostrar públicamente ese comentario y parte de otros que ha recibido es para evidenciar el poder que tienen las palabras y lo que pueden provocar en otras personas.

“Y, sobre todo, para que entiendan que si alguien toma la valiente decisión de emprender, ojalá usted sea de esas personas que contra todo y todos esté ahí apoyando, porque no dimensiona lo que en ese momento su apoyo, su presencia y sus palabras pueden significar”, afirmó Rodríguez.

