View this post on Instagram

Más de 4 veces he escrito esta publicación y la he borrado por qué no podía expresar lo qué pasa por mi cabeza y mi corazón. Y honestamente no lo quería aceptar 🙏🏻 . ¡Hoy @gavalucr cierra sus puertas de manera definitiva! . Estamos muy agradecidos por qué por dos años gracias a este proyecto pudimos brindarle trabajado a varias personas y un ingreso a familias costarricenses que nos dieron su mas sincera y honesta colaboración. . Gracias a cada cliente que disfruto uno de nuestros helados, un Bowl, un batido y lo más importante de todo una sonrisa 😊 . Hoy el sueño de mi familia quedará como un maravilloso recuerdo y un aprendizaje incalculable. . Nosotros somos un emprendedor más que se vio sepultado por todo el acontecer mundial y nacional y hoy nos despedimos de ustedes con un GRACIAS TOTALES! . El emprender en nuestro país realmente se ha vuelto un reto para valientes y el sobrevivir aún más... . De los tantos aprendizajes que nos deja esta situación como familia son AHORRAR, HAY QUE INVERTIR, no poner todos tus esfuerzos en un solo lugar, hay que diversificar, construir varios planes y el que más nos constó entender que el mundo cambió, y ahora cambio para siempre y NUNCA MAS VOLVERÁ A SER EL MISMO! . Los negocios, los servicios, los seres humanos, los trabajos y la manera cómo llevamos el sustento a nuestros hogares va a tener que cambiar, evolucionar y crecer ya es una realidad! . No tengo la menor duda como familia de que vamos a salir adelante y me llena aún más de esperanza que ante este reto tan grande que estamos viviendo como país vamos a ser más fuertes, creativos, innovadores y resistentes para la nueva gran era que estamos construyendo juntos para la humanidad! . Gracias Ash, Naty y Jer por construir esto juntos, gracias Plaza occidente, gracias Tempo por ser nuestro hogar por varios atardeceres y gracias a ustedes por tanto cariño y apoyo... . Algo nos inventaremos para volver a compartir juntos... De parte de la familia Gavalú les decimos bye ✌🏼Y SIEMPRE GRACIAS!