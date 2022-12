Choché Romano demostró que es un buen tata antes de cualquier cosa

El humorista, presentador y ahora DJ, Choché Romano, demostró que primero está su hija y después todo lo demás, por más importante que sea para él.

En sus redes sociales, Choché contó que su pequeña Leah está muy enfermita de una bronquitis y que por eso no podrá asistir al Tama Fest, en donde iba a mezclar música.

El colochudo hasta se había hecho trenzas para estar presente en la actividad con full chaine. Sin embargo, los planes cambiaron y de una forma digna de aplaudir dijo que no estará.

Reggae Fest fue todo un éxito en Tamarindo

“Familia hermosa, ayer cuando llegué del show en Grecia me encontré a Ash con una cara de preocupación por Leah... NO había dejado de toser y vomitó dos veces, hasta se veía cansada de tanto toser. Fuimos donde el doctor y tiene una bronquitis bien pegada. Pasamos una noche fatal y hoy mantendremos vigilancia a full a ver si tenemos que salir corriendo de nuevo.

“Honestamente, no me voy en paz a Tamarindo al concierto, sabiendo que ella está así. No me da el corazón, les mando buenas vibras a todos los que van para el concierto, que disfruten mucho. Por eso no estaré viajando a Guanacaste y me quedaré con bebé y Ash velando que todo esté bien. Mándenos la buena y tengan en sus oraciones a Leah”, comentó.

No sabemos cuántas personas vayan a molestarse por la no presencia de Choché, pero lo cierto es que a pesar de todo lo que le tiran demostró ser un tata muy responsable y eso habla bien de cualquiera.

Por cierto, Choché también estará de telonero en el concierto de Steve Aoki en el país el próximo 20 de enero, por lo que se dará el gusto en ese momento que no se pudo dar ahora.