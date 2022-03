Choché Romano dice que le cuenta a su esposa cuando se ha sentido tentado por otra mujer

Ashley García y Choché Romano se tiene más confianza de la cuenta. Instagram. (Instagram)

El comediante Choché Romano dio a conocer que las veces que se ha sentido tentado de estar con otra mujer se lo cuenta a su esposa, Ashley García.

En una transmisión en vivo en Instagram que hicieron el colochudo y el youtuber Diego Bravo, Choché dijo que la confianza con su esposa es tanta que cuando ve que se puede jalar una torta, mejor corre a decírselo.

“Todas la veces que he tenido tentaciones o que he tenido algún problema, he llegado a decirle que estoy tentado con esta mujer en específico, yo no soy hipócrita con ella, si hay alguien que me conoce son ella y mi mamá. Soy un hombre fiel, pero todos los hombres somos tentados, hasta Jesús fue tentado”, aseguró.

Lo que no contó es cómo reacciona Ashley cuando le hace semejantes confesiones.

Sin duda un tema que podría dar mucho de qué hablar, pues algunos preferirían callarlo antes de evitar broncas o que después se lo echen en cara.

Abiertos.

Y es que Ashley García y Choché Romano no son de guardar ningún secreto.

Hace unos días ella hizo una publicación en sus redes sociales para contar que su bebita Leah salió idéntica a su tata hasta en la forma de dormir.

“Una la lleva en la panza nueve meses, a una se le hacen estrías, una pasa los achaques, se llena de líquido, a una le rompen los pezones y a la hora de la hora terminan en esto. ¿Así o más iguales?”, escribió al lado de la fotografía en la que salen sus seres amados.

Lo vacilón del asunto es que Ash, por los ojos de amor que tiene, no tomó en cuenta que quizás ese no sea el mejor ángulo de Romano (ni de nadie), pues aparece ruleado, con la ropa muy desacomodada y hasta con la panza pelada. Más sabiendo que la foto la verían sus 195 mil seguidores y otro poco más.

Por suerte, su esposo ha demostrado en todos los años que lleva en el medio que no le dan pena ese tipo de cosas, porque otro estaría rojo de la vergüenza.