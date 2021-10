Choché Romano: “Mi hija Leah fue el detonante para muchos cambios en mi vida”

Choché Romano y su esposa Ashley García están contando las horas para tener a su bebé en brazos. El parto será natural. Instagram Choché Romano y su esposa Ashley García están contando las horas para tener a su bebé en brazos. El parto será natural. Instagram

El presentador Bernardo “Choché” Romano y su esposa, Ashley García, están a pocos días de tener a su hija Leah entre sus brazos.

Es por eso que este sábado tendrán el famoso ‘baby shower’, en una finca ubicada en Heredia, junto a sus familias y amigos. Ellos cruzan los dedos para que la bebé no decida nacer antes.

La llegada de Leah a la vida del también comediante ha significado un gran cambio para él, pues no solo se propuso bajar de peso sino también cambiar un poco el estilo de vida que tenía.

Conversamos con él de lo que han significado estos nueve meses en su vida.

– ¿Qué ha significado la llegada de Leah?

Fueron dos años completos de oraciones contestadas, en los que nos hicimos tratamientos de fertilidad y lloramos muchas veces porque íbamos a hacernos la prueba de embarazo y salía negativa. Yo inyectaba a Ashely todas las noches en los cuatro costados del ombligo y luego en el brazo derecho e izquierdo, eran seis inyecciones diarias.

– ¿Por qué les costó tanto quedar embarazados?

El doctor nos explicó que había una condición estomacal que estaba afectando los ovarios de Ash, como que se cerraban para protegerse y que por ende no dejaban pasar los espermatozoides. También me hice mis conteos y tratamientos para ver si era yo el del problema. Fue muy duro.

Llegó un momento donde dijimos: ‘no nos vamos a hacer más procedimientos’, y fue cuando arrancamos con el cáncer de mi suegro (Johnny García), la enfermedad se puso muy agresiva y mis suegros se vinieron a vivir con nosotros, pero una semana antes de fallecer mi suegro (7 de abril), Ash se dio cuenta que estaba embarazada y se lo contamos a ellos de primero.

– ¿Cómo hicieron para no perder la fe?

No voy a ser hipócrita, perdimos la fe en algún momento o tal vez no la fe pero sí las ganas, el entusiasmo, el seguir intentando. Llevamos la situación al punto de no tocar el tema para no sentirnos más lastimados y llevábamos nuestra procesión por dentro. Si me frustré al creer que no iba a ser tata.

– La muerte de su suegro terminó generando vida en la familia...

Vieras que fue muy bonito porque mi suegro oraba junto a nosotros y dentro de su enfermedad él muchas veces decía: ´Señor, que mi muerte sirva como semilla de vida en esta familia’. Estando en esa etapa crítica la hermana de Ash pierde un bebé y nosotros no podíamos tener bebé, entonces, fue un año de muchas emociones. Un mes después mi cuñada volvió a quedar embarazada, luego quedó embarazada Ash, fallece mi suegro y ahora el hermano de Ash y su esposa quedan embarazados. Johnny oró y de verdad con su muerte se convirtió en una semilla de vida.



— "Leah ha significado un aliciente para mi esposa que acaba de perder a su papá", Choché Romano

– En resumen, ¿cómo han sentido estos nueve meses de embarazo?

Ha sido un embarazo cargado de muchas emociones. Ashly queda embarazada, fallece el papá, nace la sobrina (por parte de su hermana), queda embarazada mi cuñada, va a ser papá el hermano, a mí se explota la apéndice, nos vamos de la compañía, salgo positivo de covid-19. Este último mes Ash me dijo: ‘mi amor ya no más, hágame el favor y me deja ser mamá, dígale a todo su cuerpo que no quiero que se vuelva enfermar’.

–Cuándo se supone que nace Leah?

El doctor nos dijo que ya tiene nueve meses y cinco días y que tuviéramos lista la maleta, el carro y el kit del cordón de vida de células madre porque en cualquier momento Leah dice: “¡ya!”, y hay que correr. Ash quiere que sea parto natural, entonces, aquí estamos esperando.

–¿Y cómo se siente saber que pronto tendrá a su hija en sus brazos?

He pasado por una mezcla de sentimientos, ya que un día me da la llorona, otro me voy al cuarto de la bebé, otro día estoy orando y otro día digo: ‘yo no puedo ni con mi vida, cómo voy a guiar a otro ser’. Al final solo doy gracias.

– ¿Están teniendo alguna ayuda extra?

Mi suegra ahorita está viviendo con nosotros porque Ash le pidió ayuda y se va a quedar por unos tres meses y es una bendición por si tengo que salir a grabar algún podcast, ir al programa o salir a hacer algún cierre de negocio, aunque estoy evitando salir para cuidarme y para estar a la par de ella por si necesita algo.

— "El lunes fuimos a cita y el doctor nos dijo 15 días les doy y ya nace", Choché Romano

– Lo veo muy cambiado físicamente, ¿cuántos kilos ha logrado bajar?

Leah fue el detonante para muchos cambios en mi vida. Cuando yo me doy cuenta de que voy a ser papá no me podía ni amarrar los cordones de las tenis porque estaba empapado en sudor, subía las gradas y me ahogaba y me dije: ‘voy a decirle a mi hija, tu papá tiene hábitos saludables’.

Había visto a Eloy Mora (actor) supergordo y después me lo topé exgordo y le pregunté qué estaba haciendo y él me recomendó el tratamiento que hacía y en cuestión de tres meses he bajado 22 kilos.

– Ahora luce tatuajes, aretes y pelo largo como antes.

Toda la vida me han encantado los tatuajes, pero no encontraba algo verdaderamente significativo para tatuarme y cuando me doy cuenta que voy a ser tata dije: ‘este es el momento’.

La vida me ha estado invitado a madurar en muchos aspectos, me ha hecho pensar muchísimo, por ejemplo, respecto al dinero, pues hubo una época donde el ambiente en el que me desenvolvía empezó a marcar otro comportamiento en mí, me corté el cabello, vestía de otra manera y manejaba otro lenguaje, así que me veía en el espejo y decía: ‘yo sé que no soy esto’. Renuncié a muchas cosas que hoy estoy recuperando de nuevo como es el cariño del público volviendo a ser el Choché que la gente siempre ha conocido.