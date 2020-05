View this post on Instagram

VOY A SER TÍO 😱 . USTEDES NO SABEN LA LLORADA QUE ME PEGUE CON LA NOTICIA!!! . Mi hermanita menor va a ser MAMÁ! Y yo tío 😱😭🥰... . La misma niña que veía con dos colitas, la que me veía jugando Nintendo y ella tomando chupon, la que caminaba de la mano conmigo camino a la escuela VA SER MAMÁ Y YO TÍO ❤️ . Me estalla el corazón de amor, no saben lo que he orado para que Dios me permita modelar un ejemplo digno a ese pequeñín o a esa pequeñina 👶🏼 . La espera se me va a hacer eterna! Es sangre de mi sangre! . GRACIAS NATY Y GRACIAS HENRY POR ESTE REGALO MARAVILLOSO, GRACIAS, GRACIAS! . Les aseguro que voy a entrenar más duro que nunca para poder elevar el “ki” dignamente por ese mini Saiyajin o esa mini Saiyajina! . MAE MIS PAPÁS VAN A SER ABUELOS 🧓🏼👵🏻 JAJAJAJA! . Les aseguro que hoy es de los días mas felices de mi vida! . Voy a ser tío, voy a ser tío, voy a ser tío 🎶 . #sobrinos #tio #embarazo #familia #hermana . @romano_nathy