Choché, Pepe Arroyo y Gallina nos confesaron los secretos más íntimos de La Base Pódcast

Choché Romano, Rigoberto Alfaro "Gallina" y Pepe Arroyo aseguran que parte de su éxito es gracias al trabajo de su productor Kenneth Segura. Silvia Núñez

Cada vez que Choché Romano, Pepe Arroyo y Rigoberto Alfaro “Gallina” se juntan es un vacilón asegurado, por algo su proyecto La Base Podcast se ha convertido en uno de los más vistos en redes sociales.

Pero, ¿sabía usted que mucho antes de arrancar en Internet hace dos años atrás el espacio iba a tener otro nombre (El Churuco) y que solo se escucharía en la radio? Al final no les dieron mucha pelota y es ahí cuando decidieron producirlo solos.

El próximo 25, 26 y 27 de agosto estos tres humoristas tendrán el cierre de su gira del espectáculo en vivo La Base Podcast Volumen 1, en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, y nos contaron cuál ha sido la clave de su éxito y qué están planeando para el 2024.

- ¿Cómo surgió la genial idea de unirse los tres?

Pepe: Cuando cayó la pandemia yo veo que Galli ya sale de Omega y yo no estaba en radio ni nada, a mí me habían despedido de ahí también y estaba trabajando en un call center. Llamé a Galli y le dije: ‘cualquier proyecto que usted tenga o piense hacer, dígame’, y me dijo que no quería hacer radio por un rato sino algo por Internet y ahí quedamos. Al tiempo me dice: ‘vamos a la casa de Choché que estuvimos hablando de hacer algo’, nos reunimos los tres y ahí salió todo el despelote.

Galli: Si yo había estado en radio por 15 años en el Manicomio de la risa y ya había adelantado algo con Choché, porque estuve con ellos en el Circo (programa de radio). Recuerdo que empezamos los jueves en Grupo Radiofónico Omega (2021), y eran transmisiones de amigos hablando, no nos pagaban ni un colón de patrocinio los primeros cuatro meses, nosotros pagamos la escenografía y conforme fue avanzando el proyecto la gente se fue interesando. Empezamos como con 700 personas viéndonos y ya llegamos al punto de tener 4 mil a 6 mil personas en una transmisión y fue cuando empezaron a salir los patrocinadores.

Las entradas para el show La Base Podcast Vol. 1 se pueden conseguir a través de la página www.eticket.cr. Instagram

- ¿Cómo definieron el rol de cada uno para que sea más parejo la participación de cada uno?

Choché: Cada uno tiene muy claro el rol que le toca. Pepe su mayor fuerte es la imitación de voces y el chiste; Galli tiene personajes que han trascendido y yo de una u otra manera soy el que les pongo la bola para que rematen, entonces, después de tantos años ya el ego no pesa en este sentido, mi función, la de Pepe o la de Galli no es que la gente diga ‘¡qué gracioso es Pepe!’ o ‘¡qué gracioso es Galli’, es que la gente diga ‘¡qué buena es La Base!’, independientemente de quién hizo el remate o metió el gol.

Pepe: Cuando yo he estado encargado de algún programa de radio a mí me gusta siempre hacer guión antes de salir al aire porque depende de con quién usted trabaje, no me gusta salir a batear, ver qué sale, y con estos maes es más fácil uno solo tira un tema y se armó el despelote. La Base es completamente improvisada.

Rigoberto Alfaro "Gallina" adelantó que para el show en vivo del próximo año se presentará con otro de sus personajes. Silvia Núñez

- ¿Han pensado en transmitirlo más días?

Choché: Yo creo que ya la gente nos ha ido llevando al saber que no quiere tres programas a la semana, lo que quiere es contenido constante toda la semana. Todos vivimos en la inmediatez de este aparato (celular) y con el simple hecho que le mande un chiste en TikTok, el martes se suba un video a Instagram, el jueves el programa estelar y show los fines de semana en vivo, yo creo que la semana ya tuvo suficiente.

Galli: “Para nosotros ha sido todo un fenómeno La Base, más de 17 mil personas han visto La Base en la gira. Llegar a los pueblos y ver esos llenazos, como se llenan los redondeles, los gimnasios, la gente hace fila hasta 400 o 500 metros, se esperan 20 o 30 minutos para tomarse una foto con nosotros, de verdad que nos sorprende, pero es demasiado bonito y es el efecto que ha causado La Base”.

El locutor e imitador Pepe Arroyo contó que desde el 2017 se le ocurrió de hacer un espacio de entretenimiento como este en redes sociales y fue cuando le planteó la idea a Gallina. Foto: Silvia Núñez

- ¿Cuál creen que ha sido la base de éxito?

Choché: Yo creo que el colmillo y la autenticidad, porque yo nunca en mi vida y, sé que ellos lo comparten conmigo, nunca habíamos estado en un programa tan libre, tan libre a nivel de censura, tan libre a nivel de contenido, tan libre de exponer nuestras ideas y hablar como habla el tico o la gente.

Pepe: Nosotros le pusimos el toque barrio al programa, que eso no se hace en la radio, porque hay censura de patrocinios o la misma cámara de radio nos censura.

Choché: Ha habido patrocinadores que quisieron entrar el programa y quisieron cambiar el contenido y nosotros les dijimos: ‘no, el programa es así y no va a cambiar por plata’. Creo que eso es lo que nos tiene tan felices, que lo que hemos vivido de otra manera teniendo una compañía grande encima, una radio o una televisora, y hoy en día decidir nosotros todo.

- ¿Qué siente que les falta?

Choché: Creo que la internacionalización del proyecto. Hoy en día el Internet ha hecho que el mundo se vuelva de este tamaño (pequeño). Yo nunca me imaginé estar haciendo show de stand up en México, España, Estados Unidos y Galli que también lo ha hecho afuera con sus personas, les he dicho: ‘esto es lo que sigue con La Base’. Ese es el enfoque para el 2024.

Choché Romano dice que sueñan con presentar su show fuera del país y que el otro año apuntan a eso. Silvia Núñez

- ¿Después del cierre de esta gira qué sigue o qué están planeando?

Galli: En noviembre termina esta temporada de La Base Pódcast e inicios en enero o febrero con una nueva imagen del programa, el show de La Base Vol.2, todo completamente renovado, con nuevos personajes y una puesta de escena muy bonita y vamos a hacer la misma gira en el 2024. Serán 52 volúmenes hasta que Leah (hija de Choché) vaya a la universidad (risas).