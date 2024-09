Choché Romano pide que oren por él en un mensaje bastante revelador y personal

Choché Romano abrió su corazón para contar sobre su lucha interna. (Captura)

A veces la gente piensa que las personas conocidas están blindadas a los sufrimientos, los problemas o los desafíos de la vida, pero la realidad es completamente otra y así lo hizo ver esta semana Bernardo “Choché” Romano.

El comediante, empresario y presentador de televisión se puso serio hace unos días para escribir un mensaje bastante revelador y personal sobre él y una lucha interna de la que no sabíamos.

Un video de Instagram en el que un hombre habló del momento que tuvo que pasar para decidirse, de una vez por todas, a entregar su vida al Señor, impulsó a Romano a contar su historia, eso sí, sin hilar tan fino.

“Lo entiendo tanto. Hace más de cuatro años mi vida espiritual recibió el peor bombazo que nunca pude imaginar y, desde entonces, me siento como David en la cueva”, afirmó Choché aludiendo a un pasaje bíblico.

Choché Romano publicó esto en sus historias de Instagram a mediados de esta semana. (Instagram)

Con “la cueva”, Choché se refiere a la cueva de Adulam, un sitio donde David se refugió en sus momentos más oscuros en lugar de resguardarse en Dios.

Pero Romano llevó su historia más allá, evidenciando que, definitivamente, la procesión la lleva por dentro.

“Me he querido levantar y no he podido. He huido, me he escondido, pero sé que tarde o temprano, Él me traerá a casa de nuevo. Oren por mí, porque sé que mi alma y mi corazón lo anhelan profundamente”, terminó.

Choché hizo la publicación a pocas horas de salir del país con destino a Europa, un viaje que se anda dando con su esposa Ashley García y Leah, la hija de ellos, antes del nacimiento de su segundo retoño.