Choché Romano reveló por qué Adal Ramones es seguidor del Cartaginés

Choché Romano reveló uno de los grandes misterios que muchos no entendían por más que le hacían mente, ¿por qué Adal Ramones es seguidor del Cartaginés?

El exlocutor y expresentador contó una anécdota de cuando conoció al mexicano, en la que llegó la respuesta a la pregunta que muchos querían conocer.

“Un día estaba sentado viendo Otro Rollo en mi casa y cantando ‘oh, oh digo yo’ y a los años estaba grabando un comercial con uno de mis ídolos de juventud un maestro de la comedia latina. Adal Ramones.

“Y luego la vida nos volvió a poner de frente en una Teletón en Costa Rica, Adal cumplía años ese día. No podía hacer el show por cuestión de tiempo y tampoco quería solamente salir a entregar un premio de donación a una empresa en el escenario, pero detrás de esa conversación estaba el hijo de doña Norma y don Bernardo, Yo”.

“Recuerdo que como el más metido le dije a Adal: “Hola don Adal. Si usted quiere ahorita que salgamos al escenario yo le doy pie (ponerla picando para un chiste) y usted remata, ¿le parece?”

“Adal se me quedo viendo y me preguntó: ‘Claro wey me ayudarías un chorro, ¿pero de que hablamos?’ Yo: (en mi cabeza: PIENSA, PIENSA, PIENSA) Ya sé, Cartaginés está en la final con Herediano y la mayoría del país quiere que salga campeón porque tiene años de no ganar la copa…”

Choché dijo que de esa acción inició una gran amistad, pero también el amor del azteca por Cartaguito.