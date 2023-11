Choché Romano sufrió por culpa de la Liga; así le quedó el tatuaje en la axila

A Choché Romano le advirtieron que no puede ponerse desodorante. (Capturas)

¿Es o no Bernardo “Choché” Romano un hombre de palabra?

Aunque sudó la gota gorda, sufrió y pegó gritos, el comediante cumplió la arriesgada apuesta que hizo con Luis Felipe “Pepe” Arroyo y se tatuó en la axila.

LEA MÁS: Choché Romano hizo una arriesgada apuesta para el clásico nacional y hoy le toca pagar ¿cumplirá?

En el episodio de este jueves del pódcast La Base, que tiene Choché, Pepe y Rigoberto “Gallina” Alfaro, el colocho pagó la apuesta y en su axila izquierda ya anda tatuada la letra “P” y en color morado.

Choché Romano sufrió con el tatuaje que le hicieron. (Capturas)

Choché y Pepe habían apostado a tatuarse la inicial del apodo del otro si alguno perdía la apuesta que hicieron por el clásico entre Alajuelense y Saprissa, del sábado pasado.

El también presentador había apostado con su compañero Pepe Arroyo, quien es moradísimo, que la Liga ganaría el clásico del sábado anterior, pero como al final ganó el Deportivo Saprissa 1 a 0, fue al colocho a quien le tocó sufrir con la aguja y la tinta.

LEA MÁS: Yiyo Alfaro mostró su “nuevo” cuerpazo y Choché Romano no se quedó calladito

A Choché lo tatuó en vivo un profesional, pero la zona del tatuaje lo hizo sufrir bastante.

“No puede ser que me haya hecho una ‘P’ morada. Mi papá me va a desheredar. Viera lo que me dolió. Siento en carne viva el sobaco”, dijo Choché mientras Pepe y Gallina lo sujetaban y le echaban carbón al tatuador de que faltaba tinta.

Gallina y Pepe sujetaron a Choché Romano y buscaban que el tatuaje quedara más lindo. (Capturas)

Los compas de Choché querían verlo sufrir más y sugerían que a la letra “P”, de Pepe, le hicieran sombra para hacerla tridimensional, cosa que no se dejó el locutor.

Entre las bromas, también lo vacilaron con que se tatuara la otra axila con otra “P” morada para que cuando levantara los brazos se leyera “Pepe”, el apodo de Arroyo.

LEA MÁS: Lo que la Inteligencia Artificial hizo con Choché Romano es de no perdonar

Miles de personas se conectaron a la divertida transmisión del tatuaje de Choché, a quien le advirtieron que, por ahora, no se puede poner desodorante en esa axila.

Choché Romano ahora anda la "P" de Pepe en morado en la axila. (Capturas)

Así que por los siguientes días hay que andarle de lejitos de Romano, por aquello del aletazo.