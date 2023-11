Yiyo Alfaro mostró su “nuevo” cuerpazo y Choché Romano no se quedó calladito

Yiyo Alfaro mostró los músculos que ha ganado en cuatro años.

José Miguel “Yiyo” Alfaro se levantó la camisa para enseñar el “nuevo” cuerpo que tiene luego de cuatro años de hacer ejercicio y cuidarse con lo que come.

Yiyo mostró su carnita de ahora comparándola con la de hace un tiempo, cuando estaba con unos kilitos de más, y aprovechó para confesar la razón por la que inició con el ejercicio.

LEA MÁS: Yiyo Alfaro dijo algo sobre su relación con Bismarck Méndez y esto le pidió a la gente

Por ahí del 2019, así estaba el cuerpo de Yiyo Alfaro. (Instagram)

Según el también empresario, cuando se vio con pancita hace un tiempo no le gustó para nada el rumbo que estaba tomando su cuerpo, por eso decidió ponerse las pilas.

“Tomé la decisión de buscar un estilo de vida más saludable, no estaba feliz con el camino que estaba tomando, y no significa que ahora no me doy mis gustos, tal vez más consciente, pequeños cambios con gran actitud, vamos por más, solo llevo un poco del recorrido”, escribió Yiyo en Instagram junto a dos fotografías donde enseñó su antes y después.

Pero tal parece que su amigo, Bernardo “Choché” Romano, pasa bien pendiente de lo que publica el presentador de canal 7, pues el colocho no se quedó callado y dio su veredicto sobre el “nuevo” Yiyo.

LEA MÁS: Bismarck Méndez se burla de la manera más cruel de Yiyo Alfaro y de su fijación por el arte

Choché no se resistió y se opuso a las opiniones que consideraron que Yiyo riega más veneno con sus músculos.

Para el colocho, Yiyo se veía mejor antes. “Me gustaba más rellenito”, consideró Choché en un comentario donde generó otro montón de opiniones.

Cuatro años después, así luce José Miguel "Yiyo" Alfaro. (Instagram)

Hubo quienes felicitaron a Yiyo por la disciplina que ha mostrado en este proceso, donde ha sido común verlo en el gimnasio entrenando con Bismarck Méndez, o en recorridos por bicicleta todos los fines de semana, también al lado del Patacón.

LEA MÁS: Yiyo Alfaro salió rascando por pastillita “del amor” que promociona Bismarck Méndez

Alfaro se está poniendo más guapo para ganar salud, pues en múltiples ocasiones ha evidenciado que, por ahora, está concentrado en otras cosas más allá de buscar el amor.