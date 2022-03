Chris Rock no presentará cargos en contra de Will Smith pese a que lo golpeó

Will Smith golpeó en la cara a Chris Rock en la ceremonia de los Óscar 2022 y este momento se volvió viral. Captura de video (El Comercio/Perú)

El comediante Chris Rock y el actor Will Smith protagonizaron el momento más polémico de los premios Óscar 2022, celebrados este domingo por la noche en Los Ángeles.

Will, quien estaba sentado entre la audiencia, subió al escenario y le dio una bofetada a Chris en plena transmisión en vivo, luego de una broma que hizo sobre la calvicie de Jada Pinkett Smith, esposa del también cantante.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) confirmó al portal de la revista Variety, que Rock ha “rehusado a presentar un informe policial (declaración)” tras la bofetada.

“Las entidades de investigación de LAPD están al tanto de un incidente entre dos personas durante el show de los Premios de la Academia”, mencionó la policía angelina en un comunicado citado por medios como Variety, CNN y la cadena ABC.

“El incidente involucró a un individuo abofeteando a otro. El individuo involucrado se ha negado a presentar un informe policial

“Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación”, se explicó.

Chris Rock y Will Smith se conocen desde hace años y han actuado hasta juntos. Twitter

De momento Chris Rock no había emitido alguna declaración oficial sobre lo acontecido en la gala.





— “Quiero pedirle una disculpa a la Academia, a todos los nominados en mi categoría (…) Me veo como el papá loco como le decían a Richard, pero el amor te hace hacer cosas locas. Quiero poder cuidar de mi mamá, de mi familia y mi esposa, gracias por este momento, espero que la Academia me vuelva a invitar”., Will Smith