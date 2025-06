Christian Montero le dio por donde más duele a Douglas Sánchez por uso de video sin permiso

Christian Montero rechazó la propuesta que le hizo Douglas Sánchez. Fotografía: tomada de portavozcr.com. (Instagram/Instagram)

Christian Montero respondió este martes a la propuesta que le hizo Douglas Sánchez de enseñarle, e incluso ayudarle, a sellar los videos que producen en el nuevo medio de comunicación que lanzaron, a fin de que las grabaciones circulen con su respectivo crédito.

La propuesta surgió luego de que Montero “denunciara” en una publicación en Facebook que en Central Noticias (noticiero del canal ¡Opa!, que dirige Sánchez), utilizaron un video que era propiedad de Portavoz, el medio digital que lanzó junto a Álvaro Sánchez.

“Tomaron un video nuestro y lo hicieron pasar como propio en una de sus redes sociales. Señores: tan reprochable es que se denuncien supuestos maltratos al personal como apropiarse del trabajo ajeno”, fue parte de lo que dijo Montero.

La Teja le consultó a Douglas respecto a lo que posteó el experiodista de Telenoticias, y la figura de ¡Opa! explicó que el video fue compartido en chats públicos de WhatsApp donde hay periodistas, policías y agentes que informan a los medios de noticias de sucesos.

Christian Montero y Álvaro Sánchez volvieron "al aire" el fin de semana. Fotografía: Tomada de portavozcr.com. (Instagram/Instagram)

También, Sánchez se ofreció a ayudar a los colegas a sellar los videos, pues dijo saber muy bien cómo levantar un medio de comunicación desde cero, algo a lo que respondió Christian tras una consulta de este medio.

“Tanto Álvaro (Sánchez) como yo, le agradecemos mucho (a Douglas), pero gracias a Dios tenemos suficiente experiencia en estos años de trabajar en tele y algo hemos aprendido sobre editar videos y esas cosas. Más bien, le puedo cambiar las clases de edición por unas de ética profesional para que la próxima vez no tome material sin dar los créditos”, afirmó Montero.

Christian rechazó no contar con experiencia en los medios de comunicación digital e insistió en que el video que usaron en Central Noticias fue producido para portavozcr.com.

“La experiencia en lo digital pareciera que es él el que no la tiene porque para usar así el material, la ética lo que manda es consultar al dueño si se otorga el permiso de usarlo. Es un pecado profesional”, insistió.

Asimismo, dijo que la explicación de Douglas de que había obtenido el video de un chat de WhatsApp, no exime al noticiero a no dar el crédito de la grabación.

“Puede andar en los chats porque cualquiera lo descarga en el link, pero lo publicamos en nuestro medio. No es simple y sencillamente agarrarlo y ya. Nosotros no nos abastecemos de chats de WhatsApp como fuente, no sé si ellos sí”, continuó Christian.

Douglas Sánchez es el director de Central Noticias, el noticiero de canal ¡Opa! Fotografía: Archivo LT.

¿Qué fue lo que dijo Douglas Sánchez?

Tras la queja que externó Montero en redes, Douglas dijo a este medio que: “Creo que él está reclamando por algo que no ha visto. Sus materiales están en los chats públicos de sucesos sin sellos. Somos respetuosos de su trabajo, pero me parece que por falta de experiencia en lo digital, no resguardan sus videos que andan públicos en los chats.

“No estoy para pelear, no me interesa ni la polémica ni la pelea. Ellos lo que tienen que asegurarse, es una recomendación que yo les doy porque sé lo que significa montar un medio de cero, es sellar los videos”, afirmó Sánchez antes de ofrecerle ayuda a Montero y compañía con su nuevo proyecto.