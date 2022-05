Christian Nodal le pagó con un “puño de billetes” a niña costarricense que lo tatuó (Video)

Cristian Araya contó que fue el cantante quien los buscó por Instagram y que él ni sabía que significaba el tatuaje que le tapó. Instagram

La noticia de que Christian Nodal se tapó en Costa Rica el último tatuaje que le quedaba de Belinda le da la vuelta al mundo.

El programa “Ventaneando” de México conversó con el tatuador Cristian Araya y con su hija Catalina, de Samsara Tattoo Studio, quienes contaron que no le cobraron nada al cantante por los diseños que le hicieron.

Cristian, además, aseguró que no sabía el significado ni lo que representaba el tatuaje con la palabra Utopía, seguido de un corazón, que el mexicano tenía en su frente y que él le tapó haciéndole una flor de cerezo.

El fotógrafo David Chacón captó de cerca el nuevo tatuaje en el rostro de Christian Nodal y que le hizo el tatuador tico. Foto: David Chacón (David Chacón)

La pequeña Catalina, de 10 años, quien le hizo un corazón verde en la mano derecha al ranchero, contó que fue Nodal quien los contactó para que lo tatuaran luego de encontrarlos en Instagram.

“Pues simplemente él habló conmigo y me dijo que quería una flor de cerezo en la frente, me indicó más o menos el lugar donde la quería y quería que Catalina le tatuara la mano y al final Cata le tatuó un corazón verde. Resulta que ya hoy viendo todas las noticias y todo lo de la farándula, pues me di cuenta de qué era eso, pero la verdad ayer (domingo) en ningún momento me di cuenta de lo que estaba cubriendo”, mencionó Cristian en una entrevista que publicaron este martes.

No le cobraron al cantante

El dueño del estudio de tatuajes ubicado en Curridabat, además, mencionó que el cantante insistió en pagarle por su trabajo pese a que ellos no le querían cobrar.

Para el tico era más que suficiente la publicidad que le dio a su estudio a través de su cuenta de Instagram que es seguida por miles de personas.

Utopía es el nombre de uno de los discos de Belinda y que el cantante se hizo en su honor cuando eran novios. Archivo (David Chacón)

“Cuando nos preguntó cuánto nos debía porque tenía que ir al hotel para alistarse, pues yo le dije que no, que no era nada, que solo el hecho de estar ahí y obviamente toda la publicidad que nos dio por sus redes sociales no le íbamos a cobrar, pero él no quiso, o sea, dijo: ‘no, yo algo le tengo que dar a Catalina porque este es mi tatuaje preferido de ahora en adelante’, y sacó un puño de billetes y se los dio, Catalina los guardó y no sabemos ni siquiera cuánto es todavía”, mencionó el tatuador.

Nodal aseguró que este tatuaje que le hizo la niña costarricense ahora es su favorito de todos. Instagram

El cantante, además, los invitó a estar en su concierto del domingo anterior en el estadio Nacional en primera fila y hasta pasó a Catalina a la tarima y le cantó frente a todo el público.

Catalina ni su padre quisieron revelar cuánto les pagó el cantante. Instagram (El Universal/México/GDA)

Feliz con sus regalos

Nodal ya se encuentra en su casa en Estados Unidos y la noche del martes compartió en sus historias de Instagram que estaba muy feliz con los regalitos que le dio su club de fans de Costa Rica.

“Quiero agradecer a toda mi gente de Costa Rica porque me regalaron cosas muy bonitas. Tengo hasta calcetines para dormir, tengo tacita de Speedy (González, el ratoncito de Looney Tunes). Quiero agradecerles por el amor y por los detalles que tienen conmigo”, mencionó.

El cantante mostró en su cuenta de Instagram algunos de los regalos que le dieron en su visita a Costa Rica este fin de semana. Instagram

Entre los obsequios que le dieron también estaba un chonete con una carreta típica que se puso por un rato.