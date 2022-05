Maquillista costarricense cumplió su sueño de conocer a Christian Nodal tras larga espera

Christian Nodal compartió con varias seguidoras en las afueras del estudio de tatuajes y entre ellas estaba la maquillista Fiorella Rojas. Cortesía

El cantante Christian Nodal decidió borrarse el último tatuaje que le quedaba de Belinda en nuestro país y, además, se dejó tatuar por una niña tica, de 10 años, este domingo por la mañana.

La pequeña, llamada Catalina le pintó un corazón verde en la mano derecha.

El mexicano, quien se presentó este fin de semana en el Estadio Nacional con un llenazo ambos días, eligió un estudio privado ubicado en Curridabat para rayarse la cara y una de sus manos.

El charro se había puesto en la frente Utopía, seguido de un corazón como parte de las muestras de amor hacia su exprometida. Esa palabra es el título del segundo álbum lanzado por Belinda en el año 2006 y que ganó un disco de platino.

Nodal se borró el último tatuaje que le quedaba en honor a Belinda. Instagram

El mismo intérprete de “Ya no somos ni seremos” compartió ese momento en sus historias de Instagram y etiquetó a Samsara Tattoo Studio por lo que varias de sus seguidoras al ver que estaba ahí no lo pensaron dos veces y se fueron a buscarlo.

Una de ellas fue la famosa maquillista e influencer Fiorella Rojas, conocida como Fio Reds, quien cumplió su gran sueño de conocerlo y hasta se tomó fotos con él.

Fio contó que cuando descubrió que estaba en un estudio cerca de su casa nada más agarró su bolso, llamó un Uber y se fue a esperarlo hasta que saliera del lugar.

“El lugar no lo conocía, de hecho me perdí porque decía que era como por plaza Cristal y no veía las camionetas ni nada. Nos fuimos con el Uber a dar vueltas hasta que las vi. Llamé a un montón de amigas y nadie podía y me fui sola, ni siquiera me arreglé, me fui así sin maquillaje y nada”, narró.

Fio contó que el cantante le piropeó sus tatuajes también. Cortesía

Al llegar ya habían como 10 personas más afuera del estudio y según contó, tuvieron que esperar como hora y media hasta que el cantante salió con sus nuevos tatuajes.

Super fan de Nodal

Fiorella es tan fiebre de Nodal que asistió tanto al concierto que dio en San Carlos en febrero como el que ofreció este sábado en San José.

Ella dice amar al mexicano no solo por la letra de sus canciones, sino por su forma de ser y porque le encanta que ande todo tatuado como ella.

De hecho, cuando se iban a tomar la foto el cantante primero le dijo que le gustaba mucho el tatuaje que tiene en su pecho.

Esta niña de nombre Catalina y de 10 años le tatuó un corazón verde al mexicano en su mano. Instagram

“Cuando sonó el portón que ya él venía, el guardaespaldas nos dijo: ‘tranquilas verdad’, entonces, nos hicieron hacer una fila y cada una pasaba a tomarse la foto con él. El guardaespaldas era el que las tomaba y nos apuraban y yo tenía tanto que decirle que no pude decirle nada, lo único que capté fue decirle que por favor le hiciera un video a mi hija, porque mi hija lo ama, y en eso él me interrumpió y me dice: ‘me encanta tu tatuaje’, y él me corrió el pelo para vérmelo, me decía: ‘me encanta este que tiene aquí', y yo solo le contesté a mí me encantan los suyos”, contó muy emocionada.

Fiorella dice estar soñando aún pues jamás imaginó que iba a vivir tal momento y mucho menos que el mismo Nodal fuera a compartir en sus historias de Instagram el momento donde está con ella.

“El estudio de tatuajes puso una foto mía y él la compartió, ni maquillando yo me he vuelto tan famosa como ayer con eso”, recalcó entre risas.

En este lugar el cantante, además, tatuó a dos mujeres que estaban dentro del local y les hizo su firma y un cactus.

Nodal aún se encuentra en el país y según sabemos, se iría hasta el miércoles pues pidió pasar un par de días en medio de las montañas costarricenses antes de devolverse a Estados Unidos.