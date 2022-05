Nodal le tira a mamá de Belinda: “20 años recogiendo los frutos de su hija y dejarla sin nada”

Después de mucho guardar silencio respecto a su ruptura con Belinda, Christian Nodal estalló en redes sociales, pero esta vez contra los papás de su exprometida, a quienes acusa de recoger los frutos de su hija “hasta dejarla sin nada”.

A través de una publicación de Twitter, Nodal compartió una captura de pantalla en la que se lee a Belinda preguntándole si no le va a llegar algo de dinero.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana, o sea, no te va a llegar algo de dinero esta semana, a parte de lo de mis papás, para que me los pueda arreglar?”, escribió vía WhatsApp la cantante y actriz de “Bienvenidos a Edén”, a lo que Nodal escribió públicamente:

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, escribió el ranchero.

Esta fue la conversación que publicó Nodal de Belinda. Twitter

Los usuarios compartieron capturas de pantalla en las que se lee un mensajes de Belinda Schull, la mamá de Belinda, el cual habría animado a Nodal a desahogarse en Twitter: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

Hace unos días, circuló que la madre de Belinda respondió a un cibernauta que opinó sobre que ojalá Belinda ya no regresara con “el naco de Nodal”.

[ Christian Nodal sufre accidente en el escenario a dos semanas de venir a Costa Rica ]

Belinda le pedía dinero a Nodal. Twitter

Otros usuarios le dijeron a Nodal que no tiene por qué dar explicaciones, pero él, bastante activo en la conversación, respondió:

“Sí tengo porque quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo. Y con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar a esos fantasmas que atormentan”.

Belinda y Christian Nodal compartieron una edición de “La Voz en Azteca”, donde se concretaría su amor y su relación en 2020. Al año siguiente, en mayo del 2021, la pareja se comprometió, pero en febrero de este año la noticia de su ruptura sorprendió.