Farándula

Christina Aguilera sigue demostrando cuán enamorada se fue de Costa Rica

La cantante Christina Aguilera compartió nuevas fotos e imáganes de su pequeño paseo después de Picnic

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Por Silvia Núñez
Christina Aguilera
Christina Aguilera fue una de las artistas invitadas en la segunda fecha del Picnic.

La cantante Christina Aguilera no solo vino a poner a vibrar el escenario del Festival Picnic, sino que también se fue más que encantada con las bellezas naturales de Costa Rica.

Este miércoles, la artista sorprendió al compartir en sus redes sociales —donde la siguen más de 10 millones de personas— varias fotos y videos de su visita a la catarata La Paz, uno de los destinos turísticos más chuzos de nuestro país, ideal para visitar en un día.

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Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó las imágenes, en el que dejó ver lo mucho que disfrutó la experiencia.

Christina Aguilera quedó fascinada con su corta visita a Costa Rica

“Jardines de la Cascada y Refugio de Vida Silvestre La Paz… gracias por el maravilloso recorrido y el soplo de aire fresco… pura vida”, escribió la intérprete de “Pero me acuerdo de tí”.

En el video que compartió se logra ver que pudo disfrutar de las mariposas, de un tucán, monos y hasta de una vaca. Y ni qué decir de su cara de asombro y felicidad junto a la catarata.

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Como quien dice, Aguilera no solo vino a cantar sus éxitos, sino también a recargar energías en medio de la naturaleza.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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