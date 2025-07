Christy Marín está feliz porque icónica esquina del centro de San José ahora es suya

Christy Marín le dio la bienvenida desde ya a las personas a Casa Protocolo. Fotografía: Instagram Christy Marín. (Instagram/Instagram)

La experta en etiqueta y protocolo, Christy Marín, sacó pecho este jueves porque hizo suya una de las esquinas más icónicas del centro de San José.

Marín anunció a través de sus redes que uno de sus mayores sueños se le hizo realidad al mostrar el famoso lugar de la capital que adquirió para abrir las oficinas de su negocio.

Se trata de una famosa casa esquinera ubicada 100 metros al norte del parque Morazán, precisamente en la esquina donde converge la calle 7 con la avenida 7.

Christy Marín habla de Casa Protocolo

El lugar llevaba tiempo con el rótulo “se vende” y este jueves Christy anunció que será su nuevo “centro de operaciones”, eso sí no dijo si lo compró o lo alquiló.

“Lo que un día fue un sueño hoy se convierte en realidad”, dijo la conocida experta sobre su Casa Protocolo, como se llamará el lugar.

“Todavía no me la creo. No les puedo enseñar mucho porque estamos en la etapa de remodelación e iluminación. Hay muchas cosas qué hacer antes de abrir las puertas para ustedes. Vamos a tener un open house y una inauguración”, dijo desde el interior de la casa en un video que compartió en Instagram.

Christy Marín confesó que cumplió un gran sueño. Fotografía: Instagram Christy Marín. (Instagram/Instagram)

Casa Protocolo abrirá oficialmente sus puertas el 19 de julio con un curso de marca personal que ya tiene las inscripciones abiertas.

Marín reconoció que el lugar donde levantará su “palacio” es insigne de San José.

Christy Marín muestra el exterior de su negocio

“Todavía me pellizco para saber que es una realidad. Si es tico de cepa ha pasado una vez en la vida por esta esquina”, afirmó la macha, esta vez desde un video que grabó en la esquina diagonal a Casa Protocolo.