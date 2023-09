Christy Marín se pone copia de un suéter de la princesa Diana que levantó mucha roncha

Christy Marín estuvo en Londres en mayo para el ascenso de Carlos III al trono.

Como Christy Marín es bien apasionada de los temas de la realeza y la monarquía, ella no podía dejar pasar por alto que este jueves se cumplen 26 años de la trágica muerte de la princesa Diana.

La experta en protocolo aprovechó la ocasión para homenajear a la llamada “princesa del pueblo” y sorprendió desde muy temprano en Instagram con una fotografía que posteó vistiendo una copia de un suéter que usó Diana y que levantó mucha roncha.

“A 26 años de su muerte, un homenaje a la princesa Diana de Gales (solo para conocedores)”, escribió Marín al compartir la imagen.

La suéter que vistió Christy Marín. (Instagram)

Christy llevaba puesto nada más y nada menos que una copia del suéter que se puso Diana en junio de 1981 (a cuatro meses de haberse comprometido con Carlos), que dio de qué hablar porque era rojo estampado de ovejas blancas y solo una oveja negra.

Recordemos que Diana fue la rebelde de la monarquía británica, pues se salió de muchas de sus normas y reglas; de ahí la oveja negra.

La Teja habló con Christy y ella explicó que exactamente por esa característica de Diana, que la hizo merecedora del “princesa del pueblo”, es que la admira y buscó cómo hacerse un suéter igual para homenajearla.

“Para mí Diana siempre va a ser un ícono no solo de la monarquía ni de la realeza; ha sido tal vez el miembro de las familias reales más cercana a la gente, más cercana al pueblo que colaboró con un montón de fines sin lucro. Al final era una mujer como cualquiera de nosotras, con sueños, con metas”, justificó Marín la elección de la prenda.

Christy contó que el suéter se lo hizo en una pequeña empresa que se llama DREA, que subliman (imprimen) ropa y que la encargó hace como un mes.

Christy Marín homenajeó a la princesa Diana. (Instagram)

“La pedí con tiempo. Me hicieron algunos bocetos y yo les iba explicando cómo la quería exactamente, y me la hicieron tal cual como yo la quería. Me llegó justo en la mañana (de este jueves) con un mensajero y me la puse y me tomé la foto”, agregó a este medio Marín.

Christy admira muchísimo a Diana; es más, dice que es el ícono que ella va a seguir siempre.

A la tica le conmueve pensar que Diana haya muerto a sus 36 años cuando sus hijos Guillermo y Enrique eran pequeños.

Esta es la famosa suéter que usó Lady Di. (Archivo)

“Para mí Diana va a ser siempre Diana y si hay alguien que voy a imitar siempre es a Diana, así pase el tiempo y todo, Diana es un ícono que yo voy a seguir”, remató Christy con su conocida simpatía.