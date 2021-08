Cierran cuenta de Instagram a Paty Navidad por insistir en que el covid no existe

Paty Navidad no usa cubrebocas porque ella no permite que violen su dignidad. Yahoo Paty Navidad no usa cubrebocas porque ella no permite que violen su dignidad. Yahoo

La actriz mexicana Patricia Navidad sigue siendo noticia porque no reconoce que el covid-19 existe.

En los últimos días dio a conocer que le bajaron su cuenta de Instagram luego de que difundió algunos mensajes conspiracioncitas sobre el origen del virus.

Esto después de que se diera a conocer que al interior de la producción de MasterChef Celebrity varias personas dieron positivo al virus, incluida ella, según cuenta Infobae.

Luego la empresa TV Azteca confirmó algunos contagios al interior del famoso concurso de cocina y paró las grabaciones por algunos días.

“Esto significa covid-19, es una clave que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la identidad digital, con la vacunación, entre otras cosas más. No estoy enferma de una clave de nuevo orden mundial… Estoy completamente sana y sin ningún síntoma de absolutamente nada”, escribió Paty antes de que su cuenta apareciera inhabilitada.

La famosa tiene más de un año de estar negando que la enfermedad causada por el nuevo coronavirus exista.

Paty admitió haberse sometido a una prueba de protocolo para poder trabajar en las instalaciones de TV Azteca y aunque no fue directa al referirse a su presunto contagio, expresó que no presenta síntomas.

[ Paty Navidad no usa cubrebocas porque ella no permite que violen su dignidad ]

“Respeto los distintos pensamientos y no tengo problema en realizarme pruebas de protocolo que ahora son requisitos indispensables para poder trabajar, pero definitivamente pienso que nadie en el mundo se infecta de un ‘virus letal’ sin tener ni un sólo síntoma… como ahora dicen que es mi caso.

“A quien corresponda: No me he vacunado, ni me vacunaré. La vacuna es un derecho, no una obligación. Y también es un experimento del que nadie se hace responsable, excepto quien decide vacunarse”, agregó.