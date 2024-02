Cindy Villalta, esposa de Ítalo Marenco, estalló contra una seguidora que la criticó

Cindy Villalta no aguantó nada en redes sociales.

La guapa esposa de Ítalo Marenco, Cindy Villalta, no se quedó callada y se defendió con todo de una crítica que le hizo una seguidora.

Resulta que la expresentadora compartió un tierno video de una madre durmiendo con su hija en el que decía: “¿Hasta qué edad puede dormir un niño en la cama de sus padres? Hasta la edad que el niño y que sus padres quieran. Los demás no opinan”.

Ante esta publicación, una seguidora de la colocha, le escribió: “Padres de algodón criando hijos de cristal”.

Por lo que la esposa del famoso macho no aguantó nada y le contestó que si lo que quiso decir era que los padres debían de asumir la paternidad con amor, poniendo límites de rutinas con respeto en la crianza de sus hijos.

“Me imaginé que eso era, feliz semana”.

Pero la bronca no quedó ahí, porque Villalta compartió una captura de la conversación y además agregó: “¡Informémonos! No importa la edad. Ella de fijo es una abuelita linda que tuvo otra perspectiva de vida, otra educación de cómo criar y no hay que juzgar, pero muchísimo cuidadito con lo que se cree que está bien y no lo está”, expresó.

Recordemos que la colocha e Ítal tienen una pequeña hija de 5 añitos, por eso es que tiene tan presente este tipo de temas.