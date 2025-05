Cindy Villalta, esposa de Ítalo Marenco, reveló la verdad del porqué no quiso ser madre de nuevo

En el 2018 Cindy Villalta, esposa de Ítalo Marenco, estaba embarazada de Irene. (Melissa Fernández)

Cindy Villalta, esposa de Ítalo Marenco, decidió contestar algunas dudas de sus seguidores esta semana y una de las que más le hicieron fue si en algún momento pensaron en agrandar la familia.

La pareja de presentadores solo tiene una hija, Irene, de 6 años, y por eso quienes no conocen su historia piensan que ya es tiempo de que vuelvan a chinear.

LEA MÁS: Ítalo Marenco y su esposa Cindy Villalta están metidos en tremenda bronca

El conductor de Giros, de Repretel, se hizo la vasectomía tiempo atrás, por lo que ya no se puede; sin embargo, ella reconoció que años atrás sí quería tener un familión.

“Yo, en algún momento, quería ser una mamá como a los 28 años, el otro como a los 33, el siguiente a los 36, pero bueno, Dios dispuso otra cosa y, a uno le dan ganitas, pero Ítalo y yo decidimos quedarnos con Irene. Entonces estamos siendo papás presentes, disfrutando cada momento”, mencionó ante la consulta de la seguidora.

Cindy Villalta lleva años con Ítalo Marenco. (Instagram/Instagram)

Cindy además indicó que están viviendo una etapa muy linda como papás, porque a su hija pronto se le caerá el primer diente y cada vez está más pega con ellos.

“Entonces, sí, lo pensamos los dos, pensé yo nuevamente en ser mamá, pero ya no, nos quedamos solo con Irene”, recalcó.

LEA MÁS: Ítalo Marenco lloró recordando a la Trafiquina y conmovió a todos en Giros con poderoso mensaje

También le preguntaron cómo fue que se conocieron ella y el presentador de canal 6, y respondió que fue a través de un casting que hicieron para un artista nacional que iba a hacer un video musical.

“Yo era la protagonista y necesitaban la contraparte, necesitaban el esposo del personaje y me lo topé en el casting, pero a Ítalo no lo escogieron porque hacíamos mucho clic. Hicimos mucho clic desde el principio y la historia se trataba de una pareja de matrimonio que el esposo había tenido un accidente y se peleaban mucho, entonces como teníamos tanto clic, no escogieron a Ítalo. En ese casting nos conocimos y fuimos a tomar café y hasta la fecha”, mencionó.

LEA MÁS: Cindy Villalta, esposa de Ítalo Marenco, denuncia grave situación de la que es víctima

Por cierto, la pareja está estrenando casa, pues hace unos días se pasaron a vivir a un residencial nuevo y, según explicó la expresentadora de VM Latino, una de las metas era cambiarse a una casa más moderna y donde estuvieran más seguros.