Cineastas ticos opinan del éxito de Hernán Jiménez y su película Love Hard

El pegue que ha tenido el director de cine tico Hernán Jiménez con su película Love Hard (Qué duro es el amor), tiene al país contento y lleno de orgullo.

La cinta dirigida por el costarricense se estrenó el viernes a la medianoche y estuvo todo el fin de semana como número 1 a nivel mundial en la plataforma Netflix, lo que quiere decir que destronó a El juego del calamar, que llevaba varias semanas en la cima, lo cual sin duda es un gran logro.

“Lo más lindo de todo no son los aplausos. Ni los rankings, que ya en unos días se olvidan de la peli. Lo realmente hermoso es cuando las cosas no quedan perfectas (como ahora), y aún así hay un público como ustedes que confía una y otra vez, y nos invita a seguir adelante. Eso es fortuna. Eso es generosidad de la más pura. Y me la llevo toda en el corazón”, compartió en redes sociales Jiménez.

Este éxito, lejos de causar envidias, más bien alegra y llena de ilusión y orgullo a los cineastas nacionales, pues saben que tanto el nombre de Hernán como el de Costa Rica están en lo más alto y esto podría abrir puertas para que ellos u otras personas crezcan en una industria tan complicada como lo es el cine.

Uno de ellos es el mediodoceno Daniel Moreno, director de la película “Maikol Yordan 2″ y de “Mi papá es un santa”, la cual está próxima a estrenarse.

Moreno dice que lo de Hernán es de aplaudir, no solo por ser su amigo, sino también porque conoce sus ganas de crecer desde hace muchos años.

“El éxito que ha tenido es un motivo de orgullo y esperanza, él no solo es tico sino que también es un gran amigo, que trabajó con el show de la Media Docena, en nuestra segunda temporada, era un director muy joven que había hecho solo un documental muy bueno, lo vimos y nos encantó. Es alguien a quien admiro muchísimo por cómo ha logrado crear una carrera tan exitosa, cómo se arriesga y cómo no se pone límites, es un ejemplo que todos los ticos debemos seguir.

“Para toda la industria del cine nacional es una gran ganancia, es algo que todos debemos aprender, que el éxito de cualquier tico a todos nos beneficia, creo que tenemos que ir superando la histórica costumbre de ser serruchapisos y más bien saber que eso nos abre las puertas a los demás, así que cuando se acabó la película y salió el crédito de Hernán Jiménez, me encantó porque puso bien grandes las dos tildes y eso nos representa a los latinos”, dijo Moreno.

Otro que concuerda con esto es José Mario Salas, quien dirigió la cinta “A un paso de mí”, la cual traspasó fronteras ya que se pudo ver en cines de España y actualmente está en Amazon Prime Video.

Para él, el pegue de Hernán es un premio a lo pulseador que es.

“Creo que es un gran logro de parte de Hernán el poder dirigir una película en Estados Unidos para una plataforma tan prestigiosa, ha sido perseverante en su carrera y eso tiene frutos, me alegro mucho por él, es de aplaudir.

“El cine costarricense ha venido creciendo paulatinamente, al menos estoy muy contento por el avance que se ha dado, con más visibilidad en el extranjero, por ejemplo, nuestra película ‘A un paso de mí’ se estrenó en cines de España en setiembre y ahora está para todo el mundo en Amazon Prime Video, que igual a Netflix es una plataforma de primer nivel, creo que es importante todo lo que ha sucedido”, añadió José Mario.

Dinga Haines, directora de la película “Hombre de fe”, que cuenta la historia de Keylor Navas, aseguró que Jiménez no solo representa a Costa Rica sino a toda Latinoamérica, pues son pocos los que se han dado ese lujo.

“Todavía no la he podido ver, quiero hacerlo, pero estoy grabando en Chile y no he podido, pero es un logro maravilloso, creo que eso le abre las puertas para dirigir e incluso crear proyectos originales de manera más rápida. Es un gran paso para él, pero también para los cineastas latinoamericanos”, dijo.

Dinga explicó que para llegar a esas plataformas hay varias rutas, una de ellas es producir un proyecto y una vez terminado, como plan de distribución, ofrecerla, pero esta toma mucho tiempo. En el caso de Hernán, fue una producción hecha por Netflix y dirigida por él.

“El logro es dirigir una película directamente de la plataforma, que se haya posicionado en una industria internacional tan competitiva. A diferencia de ‘Hombre de fe’, que la produjimos nosotros y se la vendimos a Netflix, también a HBO y a Movistar Europa, él lo hizo con Netflix y eso le da un nombre y lo posiciona en la industria”, agregó Haines.

Para la exactriz de San Buenaventura, estamos a las puertas de que el nombre de nuestro país cada vez suene más en esas altas esferas cinematográficas.

“Acá no hay solo talento sino que hay mucho profesionalismo y persistencia de personas que recorren la ruta del cine independiente, que a veces es la más difícil”, señaló.