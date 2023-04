Cinta de Johanna Solano y Viviana Calderón ya se estrenó y ellas le tienen una petición a los ticos

Viviana Calderón y Johanna Solano son las heroínas de Hermosa Justicia. (Rafael Pacheco Granados)

La película “Hermosa Justicia”, protagonizada por Johanna Solano y Viviana Calderón, se estrenó este jueves en los cines ticos y aunque casi nadie la ha visto, ya muchos se han dedicado a criticarla durísimo, prácticamente desde que se anunció.

Esto es algo con lo que el par de actrices y el mismo director, José Mario Salas, han tenido que lidiar y aunque desearían que al menos les dieran una oportunidad para decidir si la peli es buena o no, saben que un gran grupo de ticos se han convertido en personas que en lugar de apoyar, más bien les gusta destruir y burlarse del que hace algo.

“Ya a estas alturas, los costarricenses creo que estamos acostumbrados a saber que muchas personas actúan así, es más fácil, detrás de una pantalla, criticar o escribir lo primero que se les venga a la cabeza.

“Nosotros como equipo hemos aprendido a no ofendernos, a saber que siempre van a haber críticas, que siempre va a haber gente así, lo que sí les pediríamos es que vengan, es imposible gustarle a todo mundo, pero que si van a criticar, que lo han con fundamento, vayan a los cines, experimenten el sonido, la calidad de imagen, la trama de la película y ahora sí, con todo el derecho y con respeto, que digan lo que opinan. Hablar de algo que no se conoce, no tiene sentido”, dijo Joha en el estreno de la cinta nacional.

Un pensamiento similar tiene Vivi, quien pide que los que quieran destruir, mejor se amarren las manos o la boca antes de hacerlo.

“Vayan a verla, conozcan la trama, que se empapen del asunto, que comenten si tienen algo bonito que decir y si tienen algo destructivo para decir, ¿para qué hacerlo? Sabemos que vamos a recibir críticas, pero que edifiquen, entonces eso es lo que pedimos, vayan al cine y nosotras estaremos fascinadas porque sabremos que ya por lo menos la vieron”, aseguró la expresentadora de televisión.

Viviana Calderón y Johanna Solano lucieron como princesas en la premiere de la cinta. (Rafael Pacheco Granados)

Algo que vale la pena resaltar es el esfuerzo que hicieron cada uno de los que trabajaron en la película, ya que, por lo general, estamos acostumbrados a ver cintas con presupuestos voladísimos y el de ellos, como suele ocurrir con el cine tico, era más que limitado.

Aún así, se enfocaron en dar un producto de calidad en temas de sonido e imagen.

“Independientemente de que si a alguien le gusta la temática de la película o no, la calidad de lo que hicimos no es negociable, el público tico merece un producto de alto nivel. La mezcla de sonido e imagen es mucha, los lentes que usamos son los que usan en Estados Unidos, son cosas que la gente no nota, pero que ha visto en grandes producciones de Hollywood, que por lo general tienen unos presupuestos de 150 millones de dólares, mientras que las limitaciones y recursos que tenemos nosotros son muchos, pero llena de alegría al ver que aún así lo hacemos”, dijo Salas.

Fueron muchos los que llegaron a la alfombra roja y al estreno de la película nacional Hermosa Justicia, con Viviana Calderón y Johanna Solano. (Rafael Pacheco Granados)

El director reveló que la platita que tenían para hacer la película fueron entre 30 y 40 mil dólares, o sea, entre 16 y y 21 millones de colones.

“Es bajo, un presupuesto absurdo para una película de esas, pero si la postproducción, edición y demás la hubiéramos hecho en Estados Unidos, bien podría salir en unos 150 mil dólares”, comentó.

Tiene lo suyo

La película cuenta la historia de dos jóvenes que se cansaron de ver las maldades que hace el villano de la historia, protagonizado por Jaime “Gato” Castro” y toman la justicia en sus manos.

Algunas curiosidades fue ver las calles de San José durante una persecución, la cual grabaron en la madrugada.

Los trajes de Viviana Calderón y Johanna Solano estaban llenos de curiosidades. (Rafael Pacheco Granados)

Los trajes de las heroínas eran “bipolares”, ya que a veces los sentían muy calientes y en otras se sentían que se congelaban. En total cada una tenía unos tres, por aquello de que alguno se rompiera.

Se basaron en trajes que compraron en Internet, pero que modificaron un poco para la ocasión.

La premiere de esta película fue el pasado martes y reunió a una gran cantidad de famositicos, que llegaron a apoyar la producción nacional.

Ahí vimos a las bailarinas Lucía Jiménez y Yessenia Reyes, a la modelo Sharon Segura, el cantante Jorge Chicas, entre otro montón de figuras que se convirtieron en los primeros en ver la cinta.

En ella tienen apariciones los cantantes Leo Jara, Elena Umaña, Jecsinior Jara, así como los periodistas Luis Carlos Monge e Iván Meza.