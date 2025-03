¿Clasificó el cantante al que Opo Marín le tiró por audicionar de Nace una estrella?

Opo Marín le había tirado con todo a un cantante con trayectoria en la música. / Fotos Maritza Ruiz (Maritza Ruiz/Maritza Ruiz)

Este jueves se dio a conocer la lista de los aspirantes que lucharon por un lugar en la segunda audición de Nace una estrella y a muchos les interesaba saber si dicha lista estaba encabezada por Joseph Ríos, más conocido como Joseph El Salse a quien Opo Marín, le tiró duro en redes sociales por querer participar, a pesar de tener una larga trayectoria como cantante.

La Teja corroboró la lista y el cantante, quien tiene más de 10 años de trayectoria y ha estado de invitado en programas de Teletica, no clasificó a la segunda audición.

Recordemos que Marín lo criticó por querer “quitarle” el campo a un talento nuevo o que apenas está iniciando su carrera artística.

“No lo puedo creer, que las grandes estrellas de la música y del canto quiten el espacio al que quieren hacerse estrella del canto, pues ustedes ya lo lograron. De verdad, con toda la admiración que les tengo y respeto, porque son superartistas y los aplaudo mucho, pero ya ustedes tienen camino, mucho camino recorrido, muchos escenarios, en el exterior, inclusive. Me parece y, como fiel seguidor de este maravilloso formato, deberían de poner reglas y ver quién es, quiénes tienen el derecho de conseguir esa estrella. No es de buen ver que pongan a un principiante con un personaje ya reconocido, profesional y con currículum, es como poner al maestro con el alumno a hacer un examen, lógico, mucha ventaja por delante”, publicó el humorista en su momento en las redes del cantante.

Joseph Ríos, mejor conocido como Joseph El Salse se había presentado en el casting de Nace una estrella. (redes/Facebook)

En su publicación también salió “rascando” la producción de Teletica porque, desde su punto de vista, deberían de “ver con lupa” esos detalles, pues siente que no van acordes con el nombre del programa.

“De verdad, me sorprende ver a estos grandes del canto estar adicionando para buscar esa estrella que ya hace muchos años Dios se las regaló por ese divino don del canto que tienen. Con todo mi cariño les pido que mediten bien lo que están haciendo y no sean tan ingratos de quitarle las posibilidades al novato que sueña con ese espacio, espacio que ustedes ya conquistaron hace muchos años. Yo me sentiría muy mal de verdad y hasta pena me daría de competir, pues voy a revolcar al contrincante muy fácil, que es inexperto, y que quiere algún día llegar a ser como ustedes”, concluyó.

Lista

Quiénes tendrán un nuevo encuentro con el panel de jueces son 113 aspirantes, entre niños y adultos. Cabe destacar que los que tienen la palabra pase directo es porque fueron seleccionados el mismo día que hicieron casting.

LEA MÁS: Humorista Opo Marín le tira duro a cantante nacional que audicionó en Nace una estrella

Albin Fernández

Axel Jiménez

Ana Rivas

Karen Box

Silvia Marín

Eulogio García

Johan Zuñiga

Valek Mora

Mariel Salazar

Amy Viales

Andrea Loretto

Sofía Molina

María Gabriela Ramírez

Alejandra Alfaro

Stacy Morales

Jurgen González

Christopher Alfaro (Pase directo)

Victoria Paniagua

Natalia Brautigan

José Murillo

Dilan Buzano

Mario Quirós

Keylor Trejos

José Rodríguez

Adriana Calvo

María Fernanda Bárcenas

Yeris David Lobo

Meilyn Medrano

Jessica López Cambronero (Pase directo)

Isabella Carvajal

Sebastián Chinchilla

Sofía Rojas

Maribeth Rivas

Alejandro Pacheco

Maximiliano Cruz (Pase directo)

José Alonso Cerdas

Schammir Van Der Hoogth

Verónica Quirós (Pase directo)

Jennifer Arguedas

Karol Campos

Melissa Fernández

Lindsay Rosales

Mariana Calvo

Yeison Montero

Michael Arley

Danna Esquivel

Jimena Bolaños

Cristian Castro

Joselyn Segura

Kimberly Esquivel

Yeudi Cerdas (Pase directo)

José Fallas Carvajal

Manuel Mora

Linzeth Avellan

Alberto Murillo

Amira Benavides (Pase directo)

Daniel Solera

Melanie Álvarez

Santiago Abarca (Pase directo)

Fiorella Clark

Ana Varela

Raúl Canessa

Armando Alonso

Berly Sirias

Sharlyn Sánchez

Heizel Alfaro (Pase directo)

Daysel Núñez

José Alfaro (Pase directo)

María Campos

Andrés Zamora (Pase directo)

Franciny Carrillo

Iván Segura

Rosmery Navarro

Gabriel Alpízar (Pase directo)

Guiselle Ugarte

Paola Castro

Sofía Castro

Allen González

Valeria Quirós

Emma Monge (Pase directo)

Vivianne Juárez (Pase directo)

Jefferson Guido

José Daniel Castillo

Erick Josué Zúñiga

Andrés Ramírez

Alexis Brenes (Pase directo)

María Alexandra Viales (Pase directo)

Luz Cano

Recihel Masis

Andrés Segura

Amanda Garita

Víctor Navarro

Juan Montero (Pase directo)

Priscilla Guzmán

Keren Sanabria

Sebastián Saldaño

Noemy Fallas

Maybell Porras

Elberth Fabián Guevara

Jimena Bermúdez

Santiago García Bermúdez

Ivonne Tencio

Esteban Hernández

Natalia Villalobos

Michael Palacios

Jonathan Varela

Alejandro Galarza

Alejandra Paco

Andrés Castro

Luciana Mora

Owen Brown

Irvin Ureña

Yoselyn Araya Ruiz

La segunda fase de audiciones será el próximo 11 de marzo y la producción expresó que las personas que aparecen en esta lista serán contactadas únicamente por los canales oficiales.