La costarricense Mariale Acosta siguió con vida en el Miss Universo 2026 tras el primer corte que hizo el certamen internacional de belleza.

La gala de elección y coronación del concurso se lleva a cabo este martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

Mariale Acosta clasificó al top 30 de Miss Universo 2026. (Captura/Captura)

Este año en el concurso participan 116 mujeres de todo el mundo y en el primer “top” del certamen la costarricense logró clasificar.

Ese primer corte fue de 30 mujeres elegidas tras los desempeños de ellas en la competencia preliminar, el domingo pasado, y la entrevista con el jurado, el jueves.

Además de la costarricense, clasificaron las representantes de Nueva Zelanda, Chile, Brasil, India, Países Bajos, Turcos y Caicos, Perú, Cuba, Serbia, República Dominicana, Curazao, Estados Unidos, Israel, Ecuador (escogida por el público), Puerto Rico, Tanzania, México, Guinea, Colombia, Ucrania, Panamá, Uganda, Filipinas, Francia, Etiopía, Bélgica, Venezuela, República Democrática del Congo y Nicaragua.

Las 30 clasificadas tendrán la oportunidad de desfilar en la pasarela de traje de baño y jugarse el pase al top 12 que acercará aún más a alguna de las aspirantes a la soñada corona.

Mariale Acosta no ocultó su emoción al ser llamada al top 30 del Miss Universo 2026. (Captura/Captura)

Posterior a esa ronda se elegirá el top 5 y finalmente la coronación de la sucesora de la mexicana Fátima Bosch, miss Universe 2025.

Esta es la edición 75 del Miss Universo.