Coco Roper dio el más reciente reporte sobre su estado de salud desde el hospital

Nicole "Coco" Roper ya prácticamente no sale del hospital de Texas.

La influencer Nicole “Coco” Roper está internada en el hospital desde principios de semana, debido a una infección que afecta sus riñones.

La hija de Lynda Díaz, expresentadora de 7 Estrellas, dio un último reporte de su estado de salud y pareciera ser que muy pronto regresará a su casa, en donde continuará con su tratamiento médico.

Según dijo, recibió la gran noticia de que esta vez no la van a operar para cambiarle los tubos de la sonda que le ayuda a drenar sus riñones.

“Sigo con los antibióticos, no me van a tener que operar los tubos, gracias a Dios, porque como son tan nuevos y logré agarrar la infección antes de que se pusiera al nivel de que había que cambiar los tubos, así que estoy orgullosa de mí misma porque siempre me vengo (al hospital) cuando ya es muy tarde, pero esta vez no”, mencionó en sus redes, donde pasa publicando cada procedimiento que le hacen en el hospital.

Coco, además, contó que puede que le den la salida y que lo que la hace sentir más tranquila es que su mamá está en su casa cuidando de su hija.

Producto de los medicamentos que ha debido tomar, se le ha hinchado un poco la cara, pero dice sentirse mejor de ánimo que es lo más importante.

Hace cuatro años ella fue diagnosticada con cáncer de cérvix y aunque dice estar limpia del cáncer, sufrió un exceso de radiación que le dañó algunos de sus órganos, como uno de sus riñones que solo funciona a un 20%.

“Yo ya no tengo cáncer, yo fui sobre irradiada negligentemente y no sabía que estaba siendo sobre irradiada, entonces cuando terminé en cuidados intensivos, casi muriéndome, con esperanza de seis horas de vida, básicamente fue porque desde mi pecho hasta mis rodillas, había sido quemada. En este momento los problemas que tengo provienen del hecho de que todo mi cuerpo fue quemado, tengo enfermedades y condiciones crónicas por las quemaduras”, explicó en una entrevista que nos dio la semana pasada.