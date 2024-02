Coco Roper pasó por 38 cirugías desde que se reconcilió con Dios y recibió otra oportunidad de vida

Nicole Roper lleva 38 cirugías tras ser diagnosticada con un cáncer que ya superó

La creadora de contenido Nicole “Coco” Roper habló con La Teja sobre su estado de salud actual y la lucha que lleva debido a las consecuencias físicas que le dejó su proceso contra el cáncer.

Roper empezó a luchar contra un cáncer de cérvix hace cuatro años, desde entonces se ha sometido a 38 procedimientos quirúrgicos que ha podido soportar gracias a la fe que le dio su reconciliación con Dios, su familia y la comunidad que ha creado en redes sociales.

Ella nos contó que pese a que ya su cuerpo está limpio del cáncer, porque ya lo superó, la radiación a la que se sometió durante el tratamiento, le provocó fuertes daños en sus riñones, los que se combinaron a los daños que le hizo la propia enfermedad.

“Yo ya no tengo cáncer, yo fui sobre irradiada negligentemente y no sabía que estaba siendo sobre irradiada, entonces cuando terminé en cuidados intensivos, casi muriéndome, con esperanza de seis horas de vida, básicamente fue porque desde mi pecho hasta mis rodillas, había sido quemada. En este momento los problemas que tengo provienen del hecho de que todo mi cuerpo fue quemado, tengo enfermedades y condiciones crónicas por las quemaduras”, explicó.

Una de las consecuencias que le dejó la radiación, fue la quemadura de sus uréteres, que son los conductos donde va la orina desde los riñones hasta la vejiga.

“Mis riñones no funcionan, entonces tengo los tubos bilaterales de la nefrostomía, que son dos tubos que salen de la espalda y se conectan a dos bolsas a donde orino, ya he tenido todas las operaciones que se pueden tener para solucionar ese tipo de problemas y no ha sido posible o no responde mi cuerpo”.

Sumado a eso, ella solo tiene el 35% del estómago y debido a la radiación, necesita un trasplante de intestino, esto provoca que lo que come solo se absorba de 12 a 20%, por lo que casi todo lo que consume, sale líquido por su bolsa de ostomía (bolsa para heces).

A pesar de la realidad que enfrenta y todas las pruebas que ha pasado, Coco tiene muchas ganas de vivir y salir adelante y ahí es donde su fe y espiritualidad han jugado un papel clave, las cuales no estaban ahí antes de su diagnóstico.

“Cuando fui diagnosticada, yo era una persona demasiado infeliz, tenía todo y al mismo tiempo no. Tenía demasiada depresión, sufría de ansiedad, tenía una dependencia del alcohol, tenía muchos traumas de cosas que había vivido y estaba enfocada en todo lo que no tenía, en todo lo malo que me había pasado, enojada con la vida”, recordó.

Tras casi morir en una sala de cuidados intensivos, le pidió a Dios que la dejara despedirse de su hija, hecho que le permitió reencontrarse con Él.

“Tener una relación espiritual con Dios. Sé que tengo la fe que es inquebrantable y he cambiado completamente mi perspectiva de vida. Para mí sería imposible estar aquí hoy y enfocarme en todo lo negativo, porque he tenido cuatro años extras de vida, aunque es difícil y tengo días donde si caigo, trato de no enfocarme en eso”.

Nicole "Coco" Roper siempre intenta mantener su sonrisa

Libro revelará secretos y verdades

Con tal de seguir dando su testimonio, contar cosas que nadie conoce y compartir al 100% su historia de vida, en marzo sacará un libro que la tiene emocionada, pero muy nerviosa por todo lo que cuenta ahí.

El deseo de escribir un libro llegó cuando entendió la fortaleza que tenía su mensaje y lo que provocaba en otras personas.

“Me escapé de Costa Rica a los 18 años, me fui de una semana para otra, no le dije a nadie y después de eso viví de forma muy privada, pero cuando me enfermé, salió de mi corazón compartir mi camino, fue algo que mi familia no apoyó desde el principio. Siempre he sido muy sin filtro y cuando decidí empezar a compartir lo hice sin filtro y ver lo que provoca eso en otras personas es demasiado especial, mi comunidad significa muchísimo para mí, hacen más ellos por mí, que yo por ellos”.

Quienes lean el libro van a encontrar desde sus traumas de adolescencia, la relación con su madre, la exmodelo Lynda Díaz, con su esposo, hasta el dolor que ha vivido a raíz de su enfermedad.

“El libro sale en marzo, va a ser una bomba, estoy muy nerviosa, por la reacción de mi familia, de las personas cercanas, de mi esposo y más que todo de mi comunidad, porque muestro lo positivo, pero no siempre fui esa persona. Hay muchas cosas que contar, desde mi abuso, mi adicción, mis errores, hasta la dinámica familiar, la relación con mi mamá y el cáncer”.

Con respecto a la relación con su mamá, asegura que no es tan mala como muchos piensan, la relación es cercana y directa, pero como todas, con algunas diferencias de actuar, pensar y ver la vida, que provocan pequeños conflictos que se van superando.

El libro sobre la historia de Coco llegará pronto a Costa Rica y espera que en futuro pueda llegar a muchos países y hasta la pantalla grande.