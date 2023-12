¡Coco Roper habló de todas las complicaciones que puede tener en su próxima cirugía

La hija de Lynda Díaz habló de su situación médica y lo que viene para ella. Foto:Teletica.com

La influencer Coco Roper abrió su corazón para contar cómo avanza su situación médica.

La semana pasada la influencer vivió un verdadero calvario, ya que estuvo internada durante varios días en el hospital; esto porque tenía un bloqueo en la (bolsa) de ostomía, que le ayuda a la evacuación correcta de las heces y la orina, lo que le provocaba fuertes dolores; sin embargo, el pasado sábado 23 de diciembre, Roper salió del hospital por un milagro, ya que su bolsita de ostomía se destapó.

“Pude comer, mi bolsa de ostomía se destapó, estoy comiendo, y este sábado me voy para mi casa con una dieta muy estricta. Hay una posibilidad muy grande de que necesite cirugía, pero no es una cirugía inmediata, es algo que se puede hacer en las próximas semanas”, dijo en su momento Coco.

Ante esta situación, la influencer de 29 años, en una entrevista para Teletica.com habló de lo que tendrá que esperar.

“Tengo demasiado daño de radiación y de esto empieza a surgir un tejido, el cual lo trato de explicar como una telaraña que se vuelve cemento, es tan fuerte, (más que los intestinos y los órganos) y este va entrando a mi sistema digestivo, lo que ocasiona un bloqueo en el cual la comida no pasa”, comentó.

La valiente sobreviviente de cáncer explicó que el problema de tener ese tejido en su sistema digestivo es que al operarlo se necesita quitar otro 10% de su estómago, del 40% que tiene, además añadió que su sistema digestivo es muy corto.

Coco Roper confesó que solo tiene un 40% de su estómago.

“Hay muchos riesgos de tener que hacer una cirugía así otra vez, más allá de las infecciones, porque siempre tengo infecciones después de que me abren; pero no tenemos otra opción, o se hace o me puede explotar el estómago, esto se puede solucionar una vez, pero no sabemos si puede volver a pasar, porque el tejido siempre va a seguir haciéndose más fuerte, creciendo y esparciéndose más”, agregó.

Coco es consciente de que si pasa por esta cirugía va a llegar a tener varios efectos secundarios.

“Hay varias variantes, el nivel de absorción, lo que causa una gran pérdida de peso, la falta de nutrientes, minerales y vitaminas, es una eficiencia tan grande, que hay días que la capacidad diaria de las cosas que puedo hacer disminuye, me van a tener que dar nutrición TPN la cual se recibe por el catéter (tubo) que tengo, y hay que continuar porque hay muchos problemas sucediendo al mismo tiempo, los cuales son de suma importancia”, agregó.

Esta nutrición es un tipo de suero, el cual se debe inyectar y está hecho específicamente a las necesidades de su cuerpo en ese momento. Ella comentó que la farmacia lo genera cada 24 horas, dependiendo de sus exámenes de sangre y lo que su cuerpo esté necesitando.

“El TPN tiene que suceder porque es lo que me va a ayudar a tener energía y hacer todo lo que hago”, dijo.

En este momento, Roper tiene que decidir en qué gastar su energía. Todo el proceso lo ha llevado en compañía de sus médicos, quienes han velado por su salud y deben mantener una buena comunicación y deben estar preparados para lo peor.

Coco Roper, la hija de Lynda Díaz es sobreviviente de cáncer. Cortesía.

“Hay tantas cosas que pueden ir mal, que pueden empeorar, estamos hablando de una sepsis (complicación que tiene lugar cuando el organismo produce una respuesta inmunitaria desbalanceada) de tanta infección, que los tubos de nefrostomía bilaterales paren de funcionar, bloqueo estomacal, problemas con la vejiga, son tantas cosas que siento que estamos aguantando a ver que cae, trato de ser realista de que alguna de esas cosas empeore y mi vida cambie drásticamente”, añadió.

La hija de Lynda Díaz, trata de enfrentar toda su situación de una manera diferente, educándose y manteniéndose informada de sus opciones, ella confesó tener un plan para cualquier tipo de escenario y aún así vive su vida de la mejor manera.

“Ya se sabe cuál es el camino, ya sé donde va a terminar todo esto, y creo que todos lo sabemos, la vida va a terminar en muerte y la mía va a terminar ahí, lo tengo claro porque es algo con lo que vivo a diario”, detalló.

Coco su día a día lo prioriza muy bien, ya que reveló que lo único que quiere es vivir llena de amor, felicidad y de enseñarle a su hija cosas antes de que falte.

“Si lo peor pasa antes de tiempo, pues pasó, pero yo me voy a ir con la paz de que yo viví mi vida a lo máximo”, añadió.