Coco Roper habló de la participación de Lynda Díaz en Mira quién baila

Lynda Díaz estuvo a punto de no bailar en esta segunda gala por una dolencia en su espalda. Foto: Lilly Arce

La relación entre Lynda Díaz y su hija Coco Roper, al parecer, está mejorando y ya no están tan distanciadas como antes.

Así lo dejó ver la influencer costarricense, radicada en Texas, Estados Unidos, al hacer una publicación en su cuenta de Instagram, en la que habló de la participación de su madre en el formato Mira quién baila de Teletica.

Coco y Lynda no se hablaban desde que ella lanzó su libro “Mírame”, en junio anterior, donde relata algunas intimidades familiares que a la puertorriqueña no le gustó que sacase a la luz.

Roper contó que este lunes vio un resumen de la presentación de su mamá junto a su bailarín, César Abarca, en la segunda gala y que no podía dejar de felicitarla porque, a pesar de su dolencia, salió a darlo todo en la pista.

Coco Roper habló de su mamá Lynda Díaz

“Como muchos ya saben, mi mamá y yo estamos trabajando en sanar y construir una mejor relación. Todavía tenemos mucho camino por recorrer para sanar, pero siempre pa’lante y para fortalecer nuestro vínculo como madre e hija, pero siempre ha habido, y siempre habrá, muchísimo amor entre nosotras. Como ser humano y, especialmente, como una persona que tiene muchas discapacidades y lucha con su salud todos sus días, siempre daré mi respeto y estaré orgullosa de quienes, a pesar del dolor, de una enfermedad, condición o diagnóstico, luchan por ser la mejor versión de sí mismos”, escribió.

Coco, además, mencionó en un video que hizo, que ya sabía que su mamá estaba lesionada porque han estado conversando para ver cuándo ella y su hija Ellie pueden viajar a Costa Rica para verla en una de las galas.

LEA MÁS: Coco Roper hace propuesta para mejorar la relación con Lynda Díaz

“Cuando vi la parte de ella estando en el doctor y después con César hablando, reconocí en su cara esa cara de decepción, de haber llorado, de derrota, porque se la he visto muchas veces cuando estamos juntas en el hospital y, verla salir y bailar, dar la cara y hacerlo excelente y verse sumamente bonita también, me da mucho orgullo, algo que siempre voy a respetar y es algo que todas las mujeres en esta familia Díaz tenemos, inclusive viene de nuestra abuela, es que siempre damos la cara y nunca nos damos por derrotadas. No importa qué tan enfermas estemos o derrumbadas estemos, nos levantamos y tenemos una fuerza (...)”, mencionó.

Lynda Díaz y su hija Coco Roper han estado algo distanciadas, pero parece ser que su relación está mejorando. (Instagram)

La influencer agregó que espera poder apoyar a su madre en el estudio Marco Picado y, sobre todo, que su hija pueda verla en vivo. Y que, mientras tanto, estará apoyándola a la distancia.

“Estoy muy orgullosa de vos, mami, y espero que todos la sigan viendo bailar, definitivamente, espero poder ir a Costa Rica a verte, espero que sigas mejor y voy a estar usando con Ellie esa camisa de Team Lynda”, dijo.

Díaz tuvo que bailar al ritmo de tango con una lesión en su costilla, pero aún así lo hizo espectacular.