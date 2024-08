Coco Roper hace propuesta para mejorar la relación con Lynda Díaz

Coco Roper mencionó en una entrevista reciente cuál es su propuesta para mejorar la relación con Lynda Díaz.

Nicole “Coco” Roper reveló cuál es su propuesta para que la relación entre ella y su mamá Lynda Díaz mejore y acabe el distanciamiento que todavía hay entre las dos.

Madre e hija están enojadas desde junio debido a que a Lynda no le gustó para nada las cosas que Coco escribió sobre ella en su libro Mírame.

Según Lynda, ella se sintió ofendida porque Roper la dejó como “mala madre”, lo que llevó al barranco la relación entre las dos.

Este jueves en una transmisión en vivo con la página La Esquina 506, Coco habló sobre cuál es la propuesta que ella tiene para mejorar la relación con su famosa mamá.

“Yo quiero, en serio, quitar todo ese resentimiento y hacer el trabajo que toma arreglar una relación. Ojalá poder ir a una terapia juntas y genuinamente crear una relación con valores morales, paz, confianza y con mucho respeto para que no sea algo que se vuelva a quebrantar cuando algo difícil pase”, afirmó la joven en esa transmisión.

Coco Roper publicó en junio su libro Mírame y cosas que escribió ahí fue el punto de la discordia entre ella y su mamá, Lynda Díaz. (Marvin Caravaca)

Coco aseguró que Lynda no ha perdonado todos los errores que ella cometió a lo largo de su vida porque cuando tienen un problema esas fallas salen a relucir en la discusión.

“Ella no me ha perdonado esos errores del pasado. Ella dice que sí, pero el problema es que cuando vos peleás o discutís con alguien y esa persona te sigue tirando lo que hiciste hace cinco o seis años entonces no te han perdonado.

“Sin embargo, yo siempre creo que todas las relaciones pueden solucionarse, mejorar, entrar a otra etapa de paz; pero eso toma mucho trabajo y algo que yo no estoy dispuesta a hacer, y no es solo con mami sino con cualquier persona en mi vida, es a simplemente ponerle un lazo y decir que todo está superbien y seguimos adelante”, mencionó.

Roper, quien fue hospitalizada de nuevo el viernes, confirmó estar muy resentida con su mamá, pero a pesar de eso, dijo que la ama y que para el 15 de agosto pasado le mandó un mensaje por el Día de la Madre, aunque en Estados Unidos la fecha se celebra otro día.

“Sería imposible decir que no estoy decepcionada y dolida por lo que sucedió, a pesar de cualquier cosa es mi mamá y la amo y para el Día de la Madre en Costa Rica creo que fui la única hija que la felicitó, porque ellos celebran el de Estados Unidos, y siempre priorizo que mi hija la llame. Yo la amo, es mi mamá y me ha enseñado muchas cosas muy buenas en la vida y ha sido una buena mamá pero yo quiero vivir mi vida con mucha paz y quiero estar rodeada de personas que están orgullosas de mí, que acepten lo que yo hago y que quieran ir más allá de la superficie en una conversación y que genuinamente se sienta llena de amor”, continuó.

Lynda Díaz está en Costa Rica trabajando y porque se integró a los participantes de Mira quién baila, el nuevo programa de baile de canal 7. (Instagram)

“Mami tiene ese amor y yo también tengo ese amor por ella, pero hay trabajo que hacer para poder sanar ambas partes porque siguen pasando cosas y al seguir pasando cosas es difícil sanar, porque no estamos hablando de sanar lo sucedido hace 5 años, siguen sucediendo cosas aquí y allá”, agregó.

Coco dijo que si tuviera a su mamá de frente le diría cuánto la ama y le insistiría en que nada de lo que ha hecho o escrito lo hizo con intención negativa.

