Coco Roper nos lee en exclusiva las cartas que les dedicó a su mamá Lynda Díaz y a su hija

Coco Roper y su mamá Lynda Díaz han estado algo distanciadas desde que la influencer publicó su libro hace un mes.

Hace un mes Nicole “Coco” Roper lanzó su libro “Mírame”, el cual ha generado todo tipo de reacciones y, en especial, un nuevo distanciamiento con su madre Lynda Díaz.

Hace unos días la expresentadora de Teletica hizo una transmisión desde su casa en Miami, Estados Unidos, en la que contó que prácticamente no se pueden ni ver.

Lynda reconoció que no pudo terminar el libro porque, asegura, tiene muchas cosas que no son ciertas.

Carta De Coco Roper A Lynda Díaz

La Teja visitó la casa de Coco, en Texas, el 2 de julio y nos leyó la carta que le hizo a su madre, a su hija Ellie y la petitoria que le hace a sus lectores en su libro antes de que empiecen a conocer cada capítulo de su vida.

Para empezar, en dicha carta Nicole le aclara a su madre que si contó algunas cosas que ella no quería que se revelaran es porque, “tenía la necesidad de contar mi historia tal y como yo la viví”.

Asimismo, le recalca que a pesar de todo lo vivido jamás la cambiaría por otra madre.

Nicole "Coco" Roper habló con La Teja en su casa en Texas y nos contó sobre las dos cartas más importantes que trae su libro.

“Te perdono porque sé que no te diste cuenta cuánto me dolieron ciertas pequeñeces y te pido perdón porque sé que desde muy joven rompí tu confianza con mis acciones y te hice cuestionarte como mamá qué habrías hecho mal para merecer ese trato.

“No quiero restarle importancia a mis acciones y decisiones pasadas, quiero decirte que ya no soy esa persona. Sé que reconstruir una relación y la confianza desde cero requiere mucho trabajo y tiempo, y me gustaría que este libro marque el inicio para dejar verdaderamente atrás el pasado y avanzar enfocándonos en el amor que sí tenemos”, escribió.

Coco Roper Cuenta Por Qué Escribió Las Cartas

En su escrito, Coco cuenta que desde muy joven fue adicta a las drogas y al alcohol y, además, cuenta por primera vez cómo se dieron los abusos sexuales de su padre.

Del libro "Mírame" ya lleva más 12 mil copias vendidas tanto por Amazon como por medidos al WhatsApp.

Dejar el resentimiento

En su carta dirigida a Lynda también le hace saber que siempre ha querido su aprobación y que la mire con orgullo por la fuerza que ha tenido que sacar para ser la mujer que es hoy con todo y su enfermedad.

“Al final del día lo que siempre he querido es tu aprobación, que me mires con orgullo y admires la fuerza que he tenido que sacar cada día para llegar donde estoy ahora, a pesar de los obstáculos que he tenido que superar, que llegué aquí yo solita con mi fuerza, resiliencia y ayuda de Dios”, menciona.

Coco también aprovechó para agradecerle por luchar también por sus hermanos y, una vez más, le recalca casi al final de la carta, que espera que la relación entre ambas cambie para bien.

“Espero que esto sea el comienzo de una nueva etapa en nuestra relación, que puedas verme con otros ojos y construir una relación llena de comprensión y empatía”, escribió.

Coco le agradeció a su madre por todo el amor que le demuestra a su hija y le pidió que no lo deje de hacer cuando ella falte. (Instagram)

Así como también le agradeció por todo lo que ha hecho por su hija Ellie y le pide que no la vaya abandonar si ella llegara a faltar.

“Hoy dejo ir toda la ira y el resentimiento que pude haber albergado por ciertas cosas que sucedieron, no quiero seguir cargándolas conmigo, espero verte pronto y poder darte un gran abrazo. Te amo, tu hija Coco”, concluye la carta.

Enfocarse en lo positivo

En su libro también le dedica unas palabras a su hija Ellie, a quien le agradece por salvar su vida y darle las fuerzas para superar cada obstáculo.

En la carta que escribió para ella además le pide perdón por las veces que ha estado ausente por tener que estar en un hospital y por algunas imprudencias que cometió, como manejar borracha cuando su hija era una bebé.

Para Coco obviamente su hija Ellie es lo más importante.

Quizás lo más doloroso es cuando le escribe que si al leer el libro ella ya no vive, que recuerde que siempre la amó y que siempre será su princesa.

“Si me he ido para cuando puedas leer esto, sabés que estoy cuidándote desde arriba y que siempre estoy en tu corazón. Sabes que tienes un gran papá que te ama y que ha hecho tanto por ti. Sabes que tienes muchos familiares que siempre estarán ahí para ti. Gracias por iluminar mi vida, mis días y llenar mi corazón de tanta alegría.

“Espero que este libro te haga sentir orgullosa de tu mamá, siempre estaré en tu corazón y cuidándote con amor”, dice al final de la carta.

Carta De Coco Roper A Su Hija Ellie

Sin juzgar

Coco también le hace una gran petición a su familia y seguidores antes de que empiecen a leer su biografía y es que comprendieran el accionar de cada persona que menciona, menos el de su padre, al que solo le dice Óscar.

“Los demonios te hacen hacer cosas horribles y no hay una sola persona en este libro que no estuviera luchando contra los suyos propios cuando dijeron o hicieron las cosas que estás a punto de leer, incluyéndome a mí. Dales un respiro, mira más allá del titular, ora por ellos, porque puedan tener un poco de la paz que yo tengo en mi corazón en los suyos propios”.

Nicole "Coco" Roper nos regaló uno de sus libros y lo autografío. Pronto les contaremos más detalles de lo que publicó.

La influencer tica además pidió que antes de juzgarla terminen de leer el libro y que lo que más desea, en el fondo de su corazón, es tener el perdón de todos a los que les hizo daño.