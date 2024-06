Coco Roper le responde a Lynda Díaz y llorando, defiende todo lo que cuenta en su libro

Coco Roper defendió el propósito de su libro, algo que criticó su mamá, Lynda Díaz. (Instagram)

Casi 24 horas después de que Lynda Díaz reconociera públicamente que la relación entre ella y el resto de su familia con Nicole “Coco” Roper está con muchas tensiones; la influencer le respondió a su mamá también en redes sociales.

Aunque Coco criticó que la prensa iba a titular que ella le estaba respondiendo a “alguien”, al final fue lo que hizo la joven de 30 años; eso sí, en todo momento evitó mencionar el nombre de su mamá.

Llorando, Coco salió a defender todo lo que escribió en su libro “Mírame”, que salió recientemente a la venta, y lamentó que el proyecto que tanto la inspiró y por el que tanto luchó en medio de su enfermedad se convirtiera en punto de discordia.

Según dijo, de nada de lo que contó ahí se arrepiente, defendió que es su historia de vida sincera y honesta y recalcó que el libro sí tiene un gran propósito pero que se debe leer hasta el final para entenderlo.

Coco Roper estuvo hace unos días en el país presentando su libro "Mírame". (Marvin Caravaca)

Lynda aseguró el jueves que ella dejó de leer “Mírame” casi desde el principio, cuando comenzó a sentirse “maltratada” con las cosas que Coco escribió sobre ella.

“Supe que el compartir lo que comparto le iba a gustar a unas personas y a otras no, y eso está bien, cada quien tiene sus cosas que les gusta y sus cosas que no les gusta. Mi libro fue algo que yo escribí con mucho cuidado, con mucho coraje y fortaleza de que ojalá ayudara a muchas personas en un futuro que ha pasado por cosas como las que yo he pasado.

“Todo lo que tenía que decir está en ese libro desde el principio hasta el fin. Si se lee de principio a fin se ve la intención con la que escribí, el deseo que tengo de poder dejar muchas cosas atrás y empezar una nueva vida”, manifestó.

Coco Roper le responde a Lynda Díaz sin mencionarla ni una sola vez

También desmintió lo que piensan “muchas personas” de que ella no ha sanado las heridas del pasado y que vive con dolor.

“Voy a aclarar que, en realidad, eso es solamente entre Dios y yo. Yo he sanado mucho, Dios me ha sanado de una manera que yo quisiera que ustedes puedan sentir, ver, vivir, porque es verdaderamente bello y es la razón por la cual escribí el libro porque mi mensaje es que no importa cuán oscuro y hondo sea el abismo, porque sí hay una salida sea de salud, de abuso físico, sexual, de traumas con los que uno ha vivido; entonces también supe que había muchas personas que no iban a estar de acuerdo con el libro”, señaló.

Roper aclaró que en el libro ella asume completamente la responsabilidad de todos los errores que cometió en el pasado.

Lynda Díaz también se quebró el jueves en la transmisión que hizo para hablar de la relación actual con Coco Roper. (Instagram)

La hija del medio de Lynda Díaz también dijo que todo esto le ha drenado la paz que busca camino a entrar al quirófano el próximo lunes para una nueva cirugía.