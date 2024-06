Lynda Díaz confiesa la razón por la que dejó de leer el libro de Coco Roper

Lynda Díaz dijo que a veces siente que a Coco Roper le incomoda su presencia cuando la visita en su casa o al hospital. (Instagram)

Lynda Díaz reveló este jueves la razón por la que dejó de leer el libro “Mírame” que su hija del medio, Nicole “Coco” Roper, lanzó recientemente.

Aunque no entró en detalles, la exmodelo y empresaria dijo que quedó con el pelo parado desde las primeras páginas por las cosas que decía su hija de ella, y por eso prefirió no seguir con la lectura.

La expresentadora de canal 7 hizo tal confesión este jueves durante una transmisión en vivo que hizo en Instagram, donde también confirmó que Coco rompió comunicación con sus hermanos y con ella.

“Yo no soy una persona que pasa hablando de Dios, ella sí menciona a Dios en sus oraciones, ella trabaja como ‘life coach’ (guía de vida), entonces tienes que aplicar eso para vos, porque el herir a tu propia madre en un libro, diciendo un montón de cosas que a mí se me pararon los pelos, porque yo dije: ‘¿Qué es esto? Esto no tiene sentido’, por lo menos lo que dijo de mí; paré de leer y dije que no quería leer más esto porque lo sentí que se hizo como para vender el libro, y está bien que ella esté tratando de generar un dinero y demás, pero cuando tú haces un libro, el libro tiene que tener un propósito”, afirmó Díaz.

Para Lynda, su hija, de 30 años, debió enfocar el libro en cómo fue que salió adelante en medio del diagnóstico de cáncer de colon que arrastra desde el 2020 y que le dejó serias complicaciones de salud luego de una sobreirradiación que recibió como parte del tratamiento de radioterapia que debió llevar.

Lynda Díaz lamenta que Ellie, la hija de casi seis añitos de Coco, esté en el medio de toda esta situación. (Instagram)

“Pero si tú empiezas a leer el libro y desde el primer capítulo empiezas en alguna forma a tirarle a tu mamá, sigues pasando las páginas y sigues hablando de los demás miembros de tu familia, eso no es correcto; y esa es mi opinión del libro. La amo. Te amo, aunque me maltrates de alguna manera porque sí siento que de alguna manera he sido maltratada”, afirmó.

Lynda aclaró que en una historia siempre hay dos versiones y que Coco está mostrando solo una parte de eso, la otra la tiene ella, pero no la contará por respeto a su hija y a la privacidad de la familia.

