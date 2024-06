Lynda Díaz confirma que Coco Roper tomó una drástica decisión con ella y el resto de la familia

Lynda Díaz confirmó que la relación de Coco Roper con su familia no está en sus mejores momentos luego de las revelaciones que hizo su hija en el libro "Mírame". (Instagram)

Lynda Díaz se quebró y en medio de lágrimas confirmó, este jueves, la drástica decisión que tomó su hija Nicole “Coco” Roper con ella y con el resto de la familia, una medida que los tiene con el corazón destrozado.

Según la exmodelo, Coco rompió toda comunicación con ella y sus tres hermanos, pues a todos los bloqueó luego del burumbún que se armó por los comentarios contra Lynda y el resto de la familia que suscitaron las revelaciones que Roper hizo en su libro “Mírame”.

Mediante una transmisión en vivo que hizo en Instagram, Díaz contó que no tiene manera de comunicarse con su hija, afirmó sentirse maltratada por ella y hasta le advirtió la consecuencia que podría traerle su actitud.

“Sé que me estás escuchando, aunque en este momento me bloqueaste, estamos todos los bloqueados: los hermanos, yo como mamá, pero en algún momento sé que ella va a entender y se me cae la cara de vergüenza porque utilizar este medio para comunicarme con ella, me da mucha vergüenza y créanme, me considero una mujer muy fuerte porque he sobrepasado cosas terribles y aún sigo de pie, pero suficiente es suficiente”, afirmó Díaz al tiempo que limpiaba con una servilleta las lágrimas que corrían por sus mejillas.

La empresaria no entró en detalles, pero sí dijo que no pudo continuar leyendo el libro que su hija lanzó recientemente porque sintió mucho dolor por todo lo que dice sobre ella algunas cosas que, aseguró, no son ciertas.

“Dice cosas ahí que hasta no son ciertas y dijo, ¿por qué me está pasando esto?, ¿qué es tan malo lo que he hecho para vivir este momento con mi hija y que tenga que hacer esto en redes sociales”, afirmó.

“Te amo, aunque me maltrates de alguna manera porque sí, siento que de una u otra manera sí he sido maltratada, pero no importa, aquí voy a estar y tendré que aguantar un poco más y me tocó y lo voy a hacer, pero tienes que tener amor para tus hermanos y abrir tu corazón para que las personas se acerquen a tí porque tu actitud, en vez de que queramos ir a verte, lo que está generando es rechazo”, continuó Lynda.

La expresentadora de 7 Estrellas aseguró que su deseo más grande es que toda esta situación se termine, que Nicole recobre la comunicación con ella, con Linda Liz (hermana mayor) y con Tiffany (gemela quien es su hermana menor), principalmente, porque con Gary, el otro gemelo, la relación siempre ha sido más distante.

“Deseo de todo corazón que todo esto se calme, que nos deje hablar con ella, de que no bloquee a tus hermanos porque ellos están muy mal”, aseveró Lynda, quien consideró que nadie de la familia le ha hecho nada malo a Coco.

Lynda Díaz habló en medio de lágrimas de la situación que vive con su hija Coco Roper. (Instagram)

Lynda y su advertencia a Coco Roper

Lynda advirtió a Coco que su resentimiento hacia la familia solamente la va a hundir y hasta consideró que de un tiempo para acá, el mensaje que Coco ha querido transmitirle a la gente tras la lucha que da contra el cáncer se fue desvirtuando y se convirtió en un reality donde habla mal de la familia.

“El resentimiento en el fondo la va a hundir y lo que estoy viendo últimamente es que cuando lo que empezó con el cáncer y lo de los videos, mucha gente se sintió identificada, pero siento que el mensaje se ha ido perdiendo, se convirtió en un reality hablando de su familia y no se vale porque la mamá se honra (...). Veo a Nicole frustrada y entiendo su dolor y la condición de salud que es muy fuerte, pero tiene que buscar paz en su interior”, aseveró Lynda.

“No quiero que a mi hija le vaya mal, ojalá que ella pueda acabar esta crítica, esto tiene que parar porque lo único que va a traer es negatividad y cosas malas a ella, no a nosotros”, sentenció.

Lynda agregó que en su corazón hay paz y tranquilidad porque ha hecho más de lo que ha podido y recalcó su deseo de que la relación con su hija mejore, así como los ataques que ha recibido de la gente por todas las cosas que ha dicho Nicole de la familia.

Lynda Díaz dijo que Coco Roper bloqueó a ella y a todos sus hermanos para evitar la comunicación con la familia. (Instagram)

“Yo a veces me pongo a pensar, ¿esa gente que tira y que critica tendrá la vida tan perfecta como para sentarse detrás de un teléfono? Muy valientes, muy valientes, mandar un mensajito, pero ¿tendrán la capacidad sicológica para sentarse con uno a debatir un tema tranquilamente y de una forma racional?, mi contestación es: no la tienen, no tienen la capacidad para eso”, remató.