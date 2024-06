Coco Roper sigue en el hospital y contó cuál fue su última decisión sobre su estado de salud

Coco Roper estuvo a principios de mes en el país, pues vino a presentar su libro "Mírame". (Marvin Caravaca)

La influencer costarricense Nicole “Coco” Roper sigue internada en el hospital donde tuvo que ir después de venir a Costa Rica días atrás.

La tarde de este lunes ella hizo un en vivo en su cuenta de Instagram en el que le contó a más de 800 personas que se conectaron cuál fue su última decisión sobre su estado de salud.

La hija de la expresentadora Lynda Díaz está en el centro médico de Texas, Estados Unidos, porque notó que estaba teniendo una considerable pérdida de peso, sumado a las infecciones en sus tubos de nefrostomía.

Coco explicó que los médicos querían colocarle otra bolsa, ahora en la vejiga, pero que ella no aceptó porque quienes la han estado viendo no son sus doctores de siempre y no conocen mucho de su caso.

“Obviamente, dije un rotundo no, que no voy a hacer eso. Yo no quiero hacerme el procedimiento, yo no voy a tener otra bolsa más (tiene dos conectadas a sus riñones), primero que nada, los urológos aquí no son buenos”, fue parte de lo que mencionó.

LEA MÁS: Coco Roper se lleva un duro golpe dos semanas después de su visita a Costa Rica

Según explicó, ahora la tendrán a puro antibiótico mientras se le quita la infección y la hinchazón de sus piernas, porque está reteniendo mucho líquido, para volver a su casa en las próximas horas y después definir con sus doctores de siempre qué es lo más recomendable para sentirse mejor.