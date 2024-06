Las frases más fuertes de Lynda Díaz tras confirmar tensiones con Coco Roper

Lynda Díaz confirmó entre lágrimas que Coco Roper rompió comunicación con toda la familia. (Instagram)

Lynda Díaz confirmó este jueves que la relación actual entre ella y el resto de la familia con Nicole “Coco” Roper pasa por un mal momento.

En una transmisión en vivo que hizo la empresaria por Instagram se refirió a las tensiones que hay entre ellos y hasta dijo que Coco los bloqueó y rompió comunicación con ella y sus hermanos.

La Teja hizo una recopilación de las frases más picantes y punzantes que dejó la transmisión de la expresentadora de canal 7.

“Nicole no es una niña de diez años, Nicole es una mujer de 30 años que tomó sus decisiones y que yo no tengo ninguna potestad sobre ella legalmente para decir, ‘me traigo a mi hija’”.

“Me duele por la gordita (Ellie, su nieta), en su momento si llega a pasar una situación crítica tenemos que ver qué decisión se toma y si se me permite la ayuda, yo siempre he estado dispuesta a ayudar a todos mis hijos por igual, los amo a todos, aunque Nicole sienta que yo no la amo”.

“Yo también como ser humano estoy cansada de lidiar con la situación. Mi esposo me comentaba: ‘Lynda, no habido una sola vez que vos llegues de Texas y que no te vea triste o que llores’”.

“Ustedes no saben por lo que cada uno de nosotros está pasando, ustedes me pueden ver a mi vestida, me pueden ver con mis joyas, con mi mundo, pero nadie sabe lo que hay en mi corazón; sin embargo, yo duermo en paz y se los digo de todo corazón”.

Coco Roper presentó hace unos días en Costa Rica su libro "Mírame", que dice cosas sobre Lynda Díaz que ella asegura son mentiras. (Instagram)

“Estaba estresada porque me había empezado a leer el libro porque dicen cosas de mí que no son ciertas y yo digo: ‘¡Wow!, ¿por qué me está pasando esto?’, ‘¿qué tan malo he hecho para tener que vivir este momento con una hija?’ y que tenga que hacer esto en redes sociales amándola como la amo y tratando en mi mente de buscar una solución porque no solamente me está afectando a mí sino a mis otros hijos y no se vale”.

“Entiendo por lo que ella ha pasado, entiendo que Nicole ha pasado por mucho, entiendo que ella tiene una condición física, pero no podés apartar a las personas que te brindan ayuda y en especial a la familia”.

“Te amo, aunque me maltrates de alguna manera porque sí, siento que de una u otra manera sí he sido maltratada”.

“No estoy tratando de hacerle ver a usted que soy una santa, no he sido ninguna santa, pero no he matado a nadie ni he robado”.

“Deseo de todo corazón que todo esto se calme, que nos deje hablar con ella, de que no bloquee a sus hermanos porque ellos están muy mal”.

“El resentimiento en el fondo la va a hundir y lo que estoy viendo últimamente es que cuando lo empezó con el cáncer y lo de los videos, mucha gente se sintió identificada, pero siento que el mensaje se ha ido perdiendo, se convirtió en un reality hablando de su familia y no se vale porque la mamá se honra”.

“Siempre en la vida hay dos historias, en este caso se cuenta una historia, yo no voy a contar mi historia, porque si yo cuento mi historia como mamá, esto se termina y si Nicole no hubiera sido mi hija esto ya lo hubiera terminado”.

“En mi corazón hay paz y tranquilidad porque he hecho más de lo que puedo”.

“No quiero que a mi hija le vaya mal, ojalá que ella pueda acabar esta crítica, esto tiene que parar porque lo único que va a traer es negatividad y cosas malas a ella, no a nosotros”, sentenció.

“Quizá traté de educar muy fuerte en el pasado, pero como padres hicimos lo que se pudo en ese momento. Batallé con sus adiciones y las tortas que se jalaba en el proceso”.

“Sean objetivos, presten atención bien porque hay personas que pueden ver más allá de una pantalla, de una situación de lo que realmente está sucediendo”.

“Soy la mujer que soy y al que no le guste que no me siga”.

Lynda Díaz aseguró sentirse maltratada con las cosas que dijo Coco Roper de ella.

“No podemos ir por la vida lastimando gente, ni hiriendo; no se puede vivir así, la vida nos presenta situaciones y sé que mi hija me está escuchando y sé que está pasando por una situación muy crítica y lo siento todos los días de mi vida, pero si usted no hace un esfuerzo para agarrar el resentimiento del abuso y hacerlo a un lado y dejar que tu mamá entre a ayudar, vas a terminar solita”.