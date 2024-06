Lynda Díaz reveló el tormento que es para ella visitar a Coco por la forma en que la recibe

Lynda Díaz dice estar cansada de la gente que la pasa criticando en redes sociales. (Instagram)

Lynda Díaz aprovechó la transmisión en vivo que hizo en su cuenta de Instagram este jueves para también tirarle a la gente que la critica en redes sociales por la relación que lleva con su hija Nicole “Coco” Roper.

A la expresentadora la critican por el hecho que no pasa mucho tiempo con su ella a pesar de que sabe que tiene cáncer y que tiene que ir muchas veces la pasa mal y en el hospital.

Para empezar aclaró que no estaba haciendo dicho en vivo para justificarse como madre sino porque ya estaba harta que la señalen sin saber cómo realmente está la situación con su hija.

Además, dijo sentirse avergonzada de tener que hablar de esta situación porque considera que los problemas de familia se resuelven en la intimidad y no en redes sociales como lo ha hecho su hija, de 30 años.

“Ustedes no saben por lo que cada uno de nosotros está pasando, ustedes me pueden ver a mi vestida, me pueden ver con mis joyas, con mi mundo, pero nadie sabe lo que hay en mi corazón; sin embargo, yo duermo en paz y se los digo de todo corazón yo nunca he dañado a nadie, yo solo tengo buenas intenciones, cada vez que yo voy a Texas a visitarla yo digo: ‘Ay Dios mío que me vaya bien esta vez’, y nunca me va bien”.

Díaz aclaró que si ella no tiene a su hija en su casa es porque la misma Nicole no quiere y que tampoco acepta su ayuda, pues siente cierto rechazo hacia ella y eso le duele mucho como madre porque igual la ama a pesar de todo.

“Yo siento que mi presencia le molesta a ella; sin embargo, sigo tratando y seguiré tratando hasta siempre porque las mamás estamos para siempre y yo he estado siempre y muy presente”, dijo.

Lynda mencionó en ahorita la relación con ella no está bien y más desde que sacó su libro “Mírame” donde expuso muchas cosas internas de la familia y que muchas de las cosas que escribió sobre ella no son ciertas.

“Yo a veces me pongo a pensar, ¿esa gente que tira y que critica tendrá la vida tan perfecta como para sentarse detrás de un teléfono muy valientes, muy valientes a mandar un mensajito, pero ¿tendrán la capacidad sicológica para sentarse con uno a debatir un tema tranquilamente y de una forma racional?, mi contestación es: no la tienen, no tienen la capacidad para eso”, empezó diciendo.

LEA MÁS: Lynda Díaz sobre su hija Coco Roper: “Mentalmente creo que no está en un buen lugar”