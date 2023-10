Coco Roper: “Me encontré en una situación de vida o muerte”

Nicole "Coco" Roper tocó varios temas. Instagram

La influencer Coco Roper abrió su corazón para hablar sobre su enfermedad, sobre la ostomía y varias cosas que le ha tocado vivir en los últimos años.

A través de su cuenta de Instagram, Roper compartió un video sobre todos los momentos difíciles por los que ha pasado y aprovechó para contarle a su comunidad que octubre es el mes de la concientización sobre la ostomía (abertura creada quirúrgicamente entre los intestinos y la pared abdominal), fue por eso que quiso compartirlo para crear más comprensión y empatía.

“En el 2020 me encontré enfrentando una situación de vida o muerte debido a los extensos daños por radiación de mi tratamiento contra el cáncer. Fue entonces cuando tuve que someterme a una cirugía de ileostomía para salvar mi vida. En ese momento, el concepto de vivir con una bolsa de ostomía (una abertura creada quirúrgicamente entre los intestinos y la pared abdominal), parecía inimaginable”, escribió.

Roper confesó que todo esto que le pasó, le causó miedo y muchas preguntas sin respuesta que invadieron su mente, y que la llevaron a pasar diferentes situaciones con su cuerpo.

“Durante casi un año, me escondí detrás de ropa XXL, sintiéndome desconectada de mi propio cuerpo y luchando por amarme yo misma. Pero en el fondo sabía que algo tenía que cambiar; con esfuerzo constante y trabajo propio, empecé a entender que mi ostomía me había salvado la vida y que merecía no solo amor, sino aceptación”, comentó.

La sobreviviente y ejemplar Coco, contó que todavía hay días difíciles, hospitalizaciones, piel quemada, bloqueos y cirugías adicionales que se han convertido en parte de su nueva normalidad.

Sin embargo; agregó que su comunidad llamada Coco Strong, es un refugio para ella y para las personas que anhelan amor y aceptación, independientemente de su apariencia.

“Mi propia penuria y mi largo viaje contra el cáncer me ha transformado en fuente de inspiración para que otros den ese valiente paso adelante, encontrando la paz y la fuerza dentro de sí mismos”, escribió.

LEA MÁS: Coco Roper hizo un nuevo anuncio sobre su salud desde el hospital

Coco ha demostrado ser una guerrera y muchos de sus seguidores le han aplaudido el gesto de querer compartir su dura y valiente historia.