Coco Roper hizo un nuevo anuncio sobre su salud desde el hospital

Un día después de haber sido hospitalizada, Nicole “Coco” Roper Díaz habló desde la cama del hospital y anunció un nuevo procedimiento médico para este miércoles.

La hija de Lynda Díaz no mencionó qué tipo de intervención es la que le harán, pero sí consideró que es probable que la vayan a sedar, pues la idea de los médicos es buscar respuestas a las muchas preguntas que ellos y ella tienen.

“Estamos viendo otras cosas que antes no habíamos visto, y vamos a ver qué es exactamente. No tengo las respuestas. Mañana (el miércoles) me van a hacer un procedimiento donde, seguramente, me van a sedar para ver qué vemos”, afirmó Coco, de 29 años.

Roper fue hospitalizada este lunes debido a los fuertísimos dolores que ha venido sufriendo en los últimos días y que ella ha contado en redes sociales.

En los riñones es donde se concentra el mayor dolor, pues le irradia a otras partes del cuerpo llevándola en ocasiones al borde de las lágrimas.

Coco confirmó que, otra vez, tiene una infección y a eso se suman los nuevos estudios que le harán este miércoles.

Coco Roper actualiza sobre su estado de salud

“Sigo en el hospital. Quería agradecerles por sus lindos mensajes, por todas las oraciones”, agregó en su video.

Nicole, quien estuvo en el país a mediados de agosto, le hace frente desde el 2020 al diagnóstico de un cáncer cervical y producto del tratamiento que recibió, varios órganos de su cuerpo fueron sobreirradiados, dejándola con serios problemas de salud.

Desde La Teja, no nos cansamos de enviarle a Coco todas nuestras oraciones y buenos deseos para que se recupere pronto.